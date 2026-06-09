Des nouvelles excitantes et historiques sont arrivées d'outre-océan pour les fans de football ouzbeks ! L'équipe nationale d'Ouzbékistan, en stage à New York avant la Coupe du Monde, a affronté le géant européen des Pays-Bas lors de son deuxième match amical à huis clos et a réussi à mettre ses adversaires à genoux. Sous la direction de la légende du football mondial Fabio Cannavaro, les 'Loups Blancs' ont fait preuve de vrai courage et d'un grand talent sur le terrain, scellant une magnifique victoire 2-1 contre un adversaire coriace. Ce triomphe remontera sans aucun doute le moral de nos représentants avant la prochaine Coupe du Monde.

D'un commun accord entre les deux entraîneurs, le match s'est déroulé à huis clos, sans supporters ni journalistes, et le format a été légèrement ajusté avec des mi-temps de 30 minutes. Néanmoins, l'intensité de la lutte sur le terrain n'avait rien à envier aux matchs officiels. Les joueurs talentueux et agiles de notre effectif, Azizbek Amonov et Avazbek Olmasaliev, ont fait preuve d'une grande maîtrise, visant précisément le but adverse et marquant les buts de cette victoire historique. Les Européens n'ont pu répondre qu'une seule fois.

Le staff technique a donné sa chance à presque tous les membres de l'équipe lors de ce match test et a passé en revue les schémas tactiques. Les joueurs suivants ont défendu l'honneur de notre patrie lors de ce match : Ergashev, Nematov, Eshmurodov, Abdullayev, Karimov, Esanov, Jiyanov, Olmasaliev, Rakhmonaliyev, Jaloliddinov, Amonov, Temirov, Sergeyev, Iskanderov et Hamdamov. Le jeu discipliné démontré dans chaque ligne a porté ses fruits à la fin, ouvrant une nouvelle page dans l'histoire du football ouzbek.

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