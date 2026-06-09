Le triplé de Michael Olise offre une victoire convaincante à la France

·6·Sport
Le triplé de Michael Olise offre une victoire convaincante à la France

À la veille de la Coupe du Monde, les équipes nationales les plus puissantes d'Europe continuent de soumettre leurs effectifs à de derniers tests sérieux. En particulier, l'équipe nationale française, l'un des géants du football mondial, a affronté l'Irlande du Nord lors de son prochain match amical. Sous la direction de l'entraîneur expérimenté Didier Deschamps, les 'Bleus' ont offert une performance exemplaire et intense devant leurs supporters, s'assurant une victoire bien méritée 3-1 contre leurs adversaires.

L'attaquant talentueux Michael Olise a été reconnu comme le véritable héros et la révélation du match. Le joueur, qui a déchiré la défense adverse, a inscrit un triplé stupéfiant pour assurer la victoire. Olise a démontré son talent en trouvant le fond des filets nord-irlandais aux 43e, 49e et 75e minutes. La seule réponse des visiteurs est venue à la 64e minute par Kelly, mais ce but n'a pas suffi à changer le cours du match.

Didier Deschamps a aligné une composition puissante visant les meilleurs résultats lors de la prochaine Coupe du Monde. Dès les premières minutes, les joueurs suivants sont entrés sur le terrain : Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernández, Tchouaméni, Rabiot, Olise, Dembélé, Dué et le capitaine de l'équipe Kylian Mbappé. La haute pression et les belles combinaisons affichées dans toutes les lignes indiquent que les Français sont arrivés au tournoi en parfaite forme sportive.

Match amical
France – Irlande du Nord 3-1
Buts : Olise 43, 49, 75 – Kelly 64
France : Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernández, Tchouaméni, Rabiot, Olise, Dembélé, Dué, Mbappé.

Suivez les magnifiques campagnes de la France en Coupe du Monde, les percées de Michael Olise dans la nouvelle saison et les dernières nouvelles exclusives du football mondial avec nous sur Zamin !

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Jurrien Timber forfait pour la Coupe du Monde en raison d'une blessureJurrien Timber forfait pour la Coupe du Monde en raison d'une blessureAujourd'hui, 04:26L'équipe nationale d'Ouzbékistan remporte une victoire historique contre les Pays-BasL'équipe nationale d'Ouzbékistan remporte une victoire historique contre les Pays-BasAujourd'hui, 04:23Comment Abduqodir Khusanov a-t-il été noté lors du match contre les Pays-Bas ?Comment Abduqodir Khusanov a-t-il été noté lors du match contre les Pays-Bas ?Aujourd'hui, 21:03L'équipe nationale d'Ouzbékistan s'incline face aux Pays-Bas en match amical (Vidéo)L'équipe nationale d'Ouzbékistan s'incline face aux Pays-Bas en match amical (Vidéo)Aujourd'hui, 21:00Lamine Yamal explique pourquoi ne pas avoir remporté le Ballon d'Or lui a été bénéfiqueLamine Yamal explique pourquoi ne pas avoir remporté le Ballon d'Or lui a été bénéfiqueAujourd'hui, 20:57
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Le classement des footballeurs les plus chers d'Asie centrale est publié
Le classement des footballeurs les plus chers d'Asie centrale est publié
Un journal espagnol inclut Husanov dans la liste des absents à la Coupe du monde
Un journal espagnol inclut Husanov dans la liste des absents à la Coupe du monde
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
La rencontre entre Sindarov et Kasparov est devenue un symbole des générations
La rencontre entre Sindarov et Kasparov est devenue un symbole des générations
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Pourquoi Harry Kane a-t-il raté son penalty ? Un "jeu sale" révélé
Pourquoi Harry Kane a-t-il raté son penalty ? Un "jeu sale" révélé
Un nouvel hymne, un nouvel esprit pour l'Ouzbékistan (vidéo)
Un nouvel hymne, un nouvel esprit pour l'Ouzbékistan (vidéo)