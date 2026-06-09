Erling Haaland et Jamal Musiala : Les stars qui auraient pu jouer pour l'Angleterre

Thomas Tuchel n'aura aucune difficulté à sélectionner des talents de classe mondiale pour l'équipe nationale d'Angleterre en vue de la Coupe du Monde 2026. La présence de stars comme Harry Kane, Jude Bellingham et Declan Rice place les "Three Lions" parmi les favoris du tournoi. Cependant, il est encore plus étonnant d'imaginer des footballeurs éligibles pour l'Angleterre mais ayant choisi d'autres pays. C'est ce que rapporte Goal.com actualités .

Depuis son arrivée à Manchester City en 2022, Erling Haaland bat des records en Premier League. Il affiche également des résultats incroyables avec l'équipe nationale de Norvège, marquant plus d'un but par match. En fait, Erling Haaland est né en Angleterre alors que son père, Alf-Inge, jouait pour Leeds United. Il a déménagé en Norvège avec ses parents à l'âge de trois ans et s'est toujours considéré comme norvégien.

L'ancien sélectionneur Gareth Southgate a admis en 2020 qu'Erling Haaland était lié au système norvégien depuis sa jeunesse et qu'il était peu probable qu'il accepte une offre de l'Angleterre. Haaland lui-même a souligné à plusieurs reprises qu'il ne rêvait que de jouer pour la Norvège.

Un autre exemple frappant est Jamal Musiala. Il a commencé à briller après avoir rejoint le Bayern Munich depuis l'académie de Chelsea. Contrairement à Erling Haaland, Jamal Musiala a joué pour diverses équipes nationales de jeunes anglaises, notamment aux côtés de Jude Bellingham. En 2020, il a même réussi à jouer deux matchs pour l'équipe d'Angleterre des moins de 21 ans.

Cependant, grâce aux efforts du sélectionneur allemand Joachim Löw et de ses coéquipiers du Bayern Munich, Jamal Musiala a choisi son pays de naissance. Il a passé les sept premières années de sa vie en Allemagne. Aujourd'hui, il est considéré comme l'une des principales stars du football allemand et pourrait affronter l'Angleterre lors de la Coupe du Monde 2026.