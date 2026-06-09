La légende de Liverpool Divock Origi prend sa retraite à 31 ans

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La légende de Liverpool Divock Origi prend sa retraite à 31 ans

L'ancien attaquant de Liverpool et vainqueur de la Ligue des champions Divock Origi a annoncé sa retraite du football professionnel à l'âge de 31 ans. Le joueur belge a fait part de cette décision inattendue à ses fans via les réseaux sociaux. Selon lui, il a atteint tous ses objectifs en tant que footballeur et souhaite désormais se tester dans de nouveaux domaines. Rapporté par Goal.com rapport .

Origi était devenu un véritable héros pour les supporters de Liverpool. Bien qu'il n'ait pas toujours été titulaire, il reste dans les mémoires pour ses buts marqués lors des moments les plus cruciaux pour l'équipe. En particulier, son doublé contre Barcelone en demi-finale de la Ligue des champions et son but en finale contre Tottenham ont fait de lui l'une des figures inoubliables de l'histoire du club.

"Ma mission de footballeur est accomplie. J'ai réalisé mes rêves d'enfance, joué dans les plus grands stades et remporté les trophées les plus prestigieux. Je remercie tous les supporters, entraîneurs et coéquipiers qui m'ont soutenu. Il est temps d'ouvrir un nouveau chapitre de ma vie", a écrit Divock Origi sur sa page Instagram.

L'attaquant, qui a également brillé avec l'équipe nationale de Belgique, a évolué ces dernières années en prêt à l'AC Milan en Italie et à Nottingham Forest en Angleterre. Cependant, en raison de blessures et d'une perte de forme, il n'a pas pu retrouver son niveau précédent. Néanmoins, il reste l'un des rares footballeurs à avoir remporté la Premier League, la Ligue des champions, la FA Cup et la Coupe du monde des clubs avec Liverpool.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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