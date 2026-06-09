Neymar est-il prêt pour la Coupe du Monde ? L'équipe du Brésil donne des nouvelles

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Neymar est-il prêt pour la Coupe du Monde ? L'équipe du Brésil donne des nouvelles

L'attaquant de l'équipe nationale du Brésil, Neymar, a subi une IRM programmée et les résultats sont positifs. La Confédération brésilienne de football (CBF) a confirmé que la récupération de la star suite à une blessure musculaire au mollet droit se déroule comme prévu. Néanmoins, la "Seleção" continue de prendre des mesures de précaution concernant le retour de son leader sur le terrain. Selon Goal.com rapporte .

Neymar a subi cette blessure le 17 mai lors d'un match avec Santos. Selon le staff médical, le processus de récupération se déroule dans les délais impartis. Les médecins n'ont pas l'intention de réintégrer le footballeur dans la compétition avant que sa condition physique ne soit entièrement rétablie. Il s'agit d'une mesure stratégique pour éviter les récidives lors des phases ultérieures du tournoi.

La CBF a publié un communiqué officiel après l'examen de lundi : "L'attaquant Neymar a passé une IRM. L'examen a montré que le traitement se déroule bien dans les paramètres attendus. Il poursuivra le processus de récupération et de préparation physique planifié par le staff médical de l'équipe nationale."

Bien que la récupération de Neymar se déroule positivement, le match d'ouverture de la phase de groupes contre le Maroc est considéré comme un peu trop tôt pour le meneur de jeu. Pour l'instant, il n'a pas rejoint les entraînements collectifs et se limite au travail en salle et à la kinésithérapie. Selon le planning, il passera aux entraînements individuels sur le terrain dans les prochains jours et vise à être prêt pour les derniers matchs de groupe ou la phase à élimination directe.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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