La "liste noire" de Mourinho : Ces 6 joueurs du Real Madrid ne sont pas souhaités

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La "liste noire" de Mourinho : Ces 6 joueurs du Real Madrid ne sont pas souhaités

Une véritable explosion de transferts se produit dans le football mondial et autour du Real Madrid ! Cette semaine, la nomination du célèbre et unique spécialiste Jose Mourinho au poste d'entraîneur principal du "Club Royal" est attendue. Le prestigieux et populaire journal espagnol Diario Sport rapporte que, selon les dernières nouvelles sensationnelles, l'entraîneur portugais surnommé "The Special One" a déjà commencé des réformes et un nettoyage à grande échelle au sein du géant madrilène. Il a décidé de se séparer d'exactement six joueurs stars qui ne correspondent pas à ses plans tactiques pour la nouvelle saison.

Selon des informations d'initiés, la liste noire de Mourinho comprend plusieurs membres clés et éminents de l'équipe. Il s'agit de l'attaquant brésilien rapide Rodrigo, du talent français Eduardo Camavinga, du jeune défenseur Raul Asencio, ainsi que de Dani Ceballos, Fran Garcia et Franco Mastantuono. Ces joueurs pourraient quitter complètement l'effectif madrilène ou être vendus à d'autres clubs avant la fermeture du mercato estival.

De plus, des changements majeurs sont observés au sein de la direction du club. Après la réélection de l'expérimenté dirigeant Florentino Perez à la présidence du Real Madrid, il réfléchit sérieusement à renforcer la ligne défensive de l'équipe. Selon les médias internationaux, le défenseur de Liverpool Ibrahima Konate et Denzel Dumfries de l'Inter devraient bientôt rejoindre le club madrilène. Ces transferts constitueront sans doute la base de l'équipe renouvelée.

Le plus excitant est que le spécialiste portugais expérimenté Jose Mourinho est déjà arrivé à Madrid pour signer les termes officiels du contrat avec le club et commencer à travailler. Une nouvelle et intense "ère Mourinho" commencera bientôt au Santiago Bernabeu.

Suivez toujours ces changements historiques au Real Madrid, les nouvelles révolutions tactiques de Jose Mourinho et les dernières nouvelles exclusives de transferts dans le football mondial avec nous sur les pages de Zamin !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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