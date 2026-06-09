À seulement deux jours de la cérémonie d'ouverture officielle de la Coupe du Monde 2026, attendue avec impatience dans le monde entier, un incident inattendu a provoqué une grande controverse et des débats. Le comité d'organisation du tournoi a décidé d'annuler complètement le quota officiel de billets alloué aux supporters de l'équipe nationale d'Iran. La Fédération iranienne de football a publié un communiqué officiel concernant cette nouvelle désagréable et surprenante, et l'appel a été publié sur le portail de la plus grande et prestigieuse Reuters agence de presse.

Selon des sources internationales, des milliers de supporters de football iraniens, qui avaient méticuleusement planifié leurs voyages des mois à l'avance en se fiant aux réglementations précédemment confirmées et annoncées, se retrouvent dans une situation difficile. De nombreux supporters ayant acheté des billets d'avion coûteux, réservé des hôtels et engagé des frais de voyage importants pour atteindre le sol américain sont désormais totalement privés de la possibilité d'assister en direct aux matchs historiques de leur équipe nationale bien-aimée depuis les tribunes du stade.

"De nombreux supporters de football iraniens avaient pris toutes les dispositions nécessaires et élaboré des plans pour assister aux matchs, en s'appuyant sur le processus transparent précédemment annoncé par les organisateurs. Pourtant, une décision aussi stricte et incompréhensible a été prise spécifiquement contre nos supporters à la veille du début du tournoi", ont déclaré des responsables de la Fédération iranienne de football, exprimant leur mécontentement et leurs regrets. Cette situation suscite de larges discussions au sein de la communauté footballistique.

Il convient de noter que, selon les résultats du tirage au sort, l'équipe nationale d'Iran doit disputer tous ses matchs de phase de groupes de la Coupe du Monde 2026 sur les pelouses américaines. Selon le calendrier du tournoi, les représentants asiatiques devraient affronter des adversaires coriaces dans leur groupe : la puissance européenne Belgique, le représentant africain Égypte et l'équipe talentueuse d'Océanie, la Nouvelle-Zélande. Suite à la décision des organisateurs, l'équipe nationale d'Iran devra jouer ses matchs aux États-Unis sans le soutien moral direct des supporters.

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