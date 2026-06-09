La direction du Bayern rejette la vente de Michael Olise au Real Madrid

·8·Sport
La direction du Bayern rejette la vente de Michael Olise au Real Madrid

Une autre déclaration majeure et inattendue a retenti dans l'effervescence du mercato européen du football. Michael Olise, l'ailier talentueux et rapide du Bayern Munich, ne rejoindra pas le Real Madrid lors de la fenêtre de transfert estivale actuelle. Fabrizio Romano, l'un des insiders les plus fiables et les plus connus du football mondial, a catégoriquement démenti les rumeurs récentes circulant sur les réseaux sociaux concernant un éventuel transfert d'Olise vers le géant madrilène. Selon lui, bien que le club allemand soit prêt à dépenser une somme fantastique de 150 millions d'euros pour la star française, il n'est pas disposé à laisser partir facilement son joueur clé.

Selon des informations exclusives de la source, la direction du club munichois considère l'attaquant talentueux comme l'une des figures centrales de son projet stratégique à long terme pour les années à venir. Par conséquent, quelles que soient les offres financières massives qui arrivent sur le marché des transferts, le Bayern n'a aucun projet de le vendre. Auparavant, le président légendaire et honoraire du club allemand, Uli Hoeneß, avait également exprimé une position tout aussi ferme, soulignant que tout accord de transfert qui affaiblirait l'équipe sur le plan sportif serait complètement illogique et inutile pour le géant munichois.

De plus, l'aspect le plus important de la situation est que Michael Olise lui-même n'a aucun désir de quitter Munich dans ses projets personnels. Le membre de l'équipe nationale de France se sent très à l'aise à tous égards en Bundesliga et dans la belle ville de Munich, en Allemagne. Il est extrêmement satisfait de s'être pleinement adapté à l'environnement interne de l'équipe et de jouer l'un des rôles de leader dans la tactique du club.

Auparavant, les médias internationaux citaient le vif intérêt du Real Madrid pour Olise, motivé principalement par le désir de renforcer l'aile droite de leur ligne d'attaque. Cependant, suite à la dernière déclaration de Fabrizio Romano, la probabilité qu'une telle bombe transfériste éclate et se concrétise est désormais jugée très faible, du moins jusqu'à l'été 2026. Il est désormais certain que les supporters munichois verront leur star préférée à l'Allianz Arena lors de la nouvelle saison.

Suivez toujours les nouvelles victoires de Michael Olise avec le Bayern, les dernières luttes cachées dans le monde des transferts et les reportages exclusifs les plus brûlants du football européen avec nous sur les pages de Zamin !

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Lionel Messi de retour dans l'effectif : le sélectionneur de l'Argentine annonce une bonne nouvelleLionel Messi de retour dans l'effectif : le sélectionneur de l'Argentine annonce une bonne nouvelleAujourd'hui, 16:37L'équipe nationale d'Angleterre est-elle trop dépendante de Harry Kane ?L'équipe nationale d'Angleterre est-elle trop dépendante de Harry Kane ?Aujourd'hui, 16:20Gary Lineker : Dire que Cristiano Ronaldo est moins bon que Lionel Messi n'est pas une insulteGary Lineker : Dire que Cristiano Ronaldo est moins bon que Lionel Messi n'est pas une insulteAujourd'hui, 16:12La FIFA a imaginé un nouveau moyen de générer des revenus supplémentaires lors de la Coupe du Monde 2026...La FIFA a imaginé un nouveau moyen de générer des revenus supplémentaires lors de la Coupe du Monde 2026...Aujourd'hui, 15:45Le Real Madrid se prépare à recruter Nico Schlotterbeck du BorussiaLe Real Madrid se prépare à recruter Nico Schlotterbeck du BorussiaAujourd'hui, 15:29Raison révélée : pourquoi Kenneth Eichhorn a rejeté l'offre de LiverpoolRaison révélée : pourquoi Kenneth Eichhorn a rejeté l'offre de LiverpoolAujourd'hui, 14:56
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Le classement des footballeurs les plus chers d'Asie centrale est publié
Le classement des footballeurs les plus chers d'Asie centrale est publié
Un journal espagnol inclut Husanov dans la liste des absents à la Coupe du monde
Un journal espagnol inclut Husanov dans la liste des absents à la Coupe du monde
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
La rencontre entre Sindarov et Kasparov est devenue un symbole des générations
La rencontre entre Sindarov et Kasparov est devenue un symbole des générations
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Un nouvel hymne, un nouvel esprit pour l'Ouzbékistan (vidéo)
Un nouvel hymne, un nouvel esprit pour l'Ouzbékistan (vidéo)
L'Asie centrale s'unit pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan
L'Asie centrale s'unit pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan