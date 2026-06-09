Une autre déclaration majeure et inattendue a retenti dans l'effervescence du mercato européen du football. Michael Olise, l'ailier talentueux et rapide du Bayern Munich, ne rejoindra pas le Real Madrid lors de la fenêtre de transfert estivale actuelle. Fabrizio Romano, l'un des insiders les plus fiables et les plus connus du football mondial, a catégoriquement démenti les rumeurs récentes circulant sur les réseaux sociaux concernant un éventuel transfert d'Olise vers le géant madrilène. Selon lui, bien que le club allemand soit prêt à dépenser une somme fantastique de 150 millions d'euros pour la star française, il n'est pas disposé à laisser partir facilement son joueur clé.

Selon des informations exclusives de la source, la direction du club munichois considère l'attaquant talentueux comme l'une des figures centrales de son projet stratégique à long terme pour les années à venir. Par conséquent, quelles que soient les offres financières massives qui arrivent sur le marché des transferts, le Bayern n'a aucun projet de le vendre. Auparavant, le président légendaire et honoraire du club allemand, Uli Hoeneß, avait également exprimé une position tout aussi ferme, soulignant que tout accord de transfert qui affaiblirait l'équipe sur le plan sportif serait complètement illogique et inutile pour le géant munichois.

De plus, l'aspect le plus important de la situation est que Michael Olise lui-même n'a aucun désir de quitter Munich dans ses projets personnels. Le membre de l'équipe nationale de France se sent très à l'aise à tous égards en Bundesliga et dans la belle ville de Munich, en Allemagne. Il est extrêmement satisfait de s'être pleinement adapté à l'environnement interne de l'équipe et de jouer l'un des rôles de leader dans la tactique du club.

Auparavant, les médias internationaux citaient le vif intérêt du Real Madrid pour Olise, motivé principalement par le désir de renforcer l'aile droite de leur ligne d'attaque. Cependant, suite à la dernière déclaration de Fabrizio Romano, la probabilité qu'une telle bombe transfériste éclate et se concrétise est désormais jugée très faible, du moins jusqu'à l'été 2026. Il est désormais certain que les supporters munichois verront leur star préférée à l'Allianz Arena lors de la nouvelle saison.

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