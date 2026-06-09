Lionel Messi de retour dans l'effectif : le sélectionneur de l'Argentine annonce une bonne nouvelle

Les supporters de l'équipe nationale d'Argentine peuvent souffler. Le sélectionneur Lionel Scaloni a annoncé de bonnes nouvelles concernant Lionel Messi avant la Coupe du Monde 2026. Après avoir été absent pendant une période en raison d'une légère blessure musculaire, la star d'Inter Miami est prête à participer au dernier match amical avant le tournoi. Selon Goal.com rapporte .

L'attaquant légendaire avait manqué le match amical contre le Honduras le 6 juin. Cependant, Scaloni a dissipé les inquiétudes concernant l'état de son capitaine. L'entraîneur champion du monde a confirmé que Lionel Messi devrait entrer sur le terrain lors du prochain match contre l'Islande, une étape importante dans son processus de rétablissement.

Bien que Messi soit prêt à jouer, Scaloni essaie de ne pas trop solliciter son leader portant le numéro 10 à la veille du tournoi. Le staff technique prévoit de gérer avec précaution son temps de jeu lors du match contre l'Islande afin de ne pas mettre en danger la santé du huitième lauréat du Ballon d'Or.

« Il jouera contre l'Islande », a déclaré Scaloni aux journalistes. « On ne sait pas encore combien de minutes il jouera. Nous lui parlerons pendant l'entraînement et conviendrons du temps à lui accorder pour éviter tout risque. Mais en principe, il sera sur le terrain. »

Scaloni a souligné l'importance de Messi, non seulement pour ses compétences, mais aussi pour le moral de l'équipe. Le footballeur de 36 ans reste le véritable cœur de l'équipe nationale d'Argentine. Selon l'entraîneur, la présence de Messi dans le vestiaire et sur le terrain donne une force incroyable à ses coéquipiers.