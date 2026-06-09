La lutte pour les footballeurs talentueux parmi l'élite européenne ne s'arrête jamais sur le marché des transferts. Actuellement, la direction de Manchester City, champion en titre d'Angleterre, travaille activement à prolonger le contrat de l'un des piliers les plus fiables de l'équipe, le défenseur croate talentueux Josko Gvardiol. Cela a été annoncé par le journaliste renommé Ben Jacobs, connu pour ses informations d'initié dans le monde du sport international, sur ses pages officielles de réseaux sociaux.

Les géants absolus de la Bundesliga allemande, le Bayern Munich, et les prestigieux représentants de la La Liga espagnole, le FC Barcelone, souhaitent vivement voir ce défenseur agile dans leurs rangs. Il est rapporté que ces deux grands clubs européens préparent des offres de transfert sérieuses pour la star de l'équipe nationale croate. Néanmoins, la direction de Manchester City et l'entraîneur principal Enzo Maresca ont fait de leur objectif stratégique principal de garder le footballeur talentueux à Manchester en toutes circonstances. Il est indiqué que les négociations officielles en cours entre le club et les agents du joueur se déroulent dans une atmosphère très positive, sincère et constructive.

Il convient de noter que Josko Gvardiol a rejoint les Citizens avec grand fracas depuis le club allemand RB Leipzig à l'été 2023. Il s'est rapidement adapté au football anglais et a sécurisé une place titulaire stable. Actuellement, son contrat existant avec le géant anglais est valable jusqu'à l'été 2028. Selon les analyses du prestigieux et internationalement reconnu Transfermarkt portail, la valeur marchande actuelle du défenseur croate est estimée à environ 70 millions d'euros. La direction de City vise à sécuriser cette valeur de transfert à un niveau encore plus élevé grâce à un nouveau contrat, tout en augmentant son salaire.

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