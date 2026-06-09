Declan Rice souligne les lacunes dans le jeu de Kobbie Mainoo

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Declan Rice souligne les lacunes dans le jeu de Kobbie Mainoo

La star d'Arsenal, Declan Rice, est sceptique quant à l'efficacité sans ballon du milieu de terrain de Manchester United, Kobbie Mainoo. Bien que le jeune talent visait une place de titulaire aux côtés de Rice dans l'équipe d'Angleterre pour la Coupe du Monde, des questions se posent sur ses mouvements défensifs. Selon Goal.com rapporte .

L'entraîneur principal de Manchester United, Michael Carrick, prévoit de restructurer profondément le milieu de terrain la saison prochaine pour libérer tout le potentiel offensif de Mainoo. Bien que l'entraîneur ait salué la performance défensive de Mainoo lors de la victoire 1-0 contre Chelsea en avril, Declan Rice s'inquiéterait de certaines erreurs défensives du jeune joueur.

Pour renforcer le jeu de l'équipe, Carrick a pris pour modèle le trio réussi de Vitinha, Fabian Ruiz et Joao Neves du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Bien que Manchester United prévoie de conserver le système 4-2-3-1, l'objectif est de donner plus de liberté à Mainoo derrière Bruno Fernandes et de l'encourager à pénétrer davantage dans la surface de réparation adverse.

Pour mettre en œuvre ces changements tactiques, les 'Red Devils' ont conclu un accord de 38 millions de livres pour le transfert du milieu défensif brésilien Ederson depuis l'Atalanta. L'arrivée d'Ederson permettra à Mainoo de se décharger des tâches défensives et de se concentrer davantage sur l'attaque. Parallèlement, le club se prépare à se séparer du vétéran Casemiro.

Mainoo a récemment signé un nouveau contrat de cinq ans avec le club, mais il doit améliorer son efficacité sans ballon, qui a suscité les critiques de Rice, pour obtenir une place de titulaire en équipe d'Angleterre. Manchester United se concentrera désormais entièrement sur la finalisation de l'effectif avant la nouvelle saison.

Manchester UnitedDeclan RiceKobbie MainooTransfertsAngleterre
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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