Thierry Henry met en garde Arsenal concernant les transferts estivaux

La légende d'Arsenal, Thierry Henry, a souligné qu'il est difficile de trouver les bons joueurs pour renforcer davantage l'équipe qui a remporté la Premier League anglaise. Les "Gunners" ont justifié la confiance des supporters en remportant le titre après une pause de 22 ans sous la direction de Mikel Arteta, prouvant le succès du projet à long terme. Selon Goal.com rapporte .

Henry a déclaré avoir remarqué un changement dans la mentalité de l'équipe dès le début de la saison et être convaincu de ses chances de titre cette fois-ci. Selon lui, l'effectif a développé un esprit combatif et la capacité de performer dans les moments cruciaux. Cependant, rester au sommet peut être plus difficile que de l'atteindre.

L'ancien attaquant français a noté que le mercato estival est une période décisive pour le club. Selon lui, il ne sera pas facile de sélectionner des joueurs capables d'élever l'équipe à un nouveau niveau sans perturber l'atmosphère interne. Les erreurs ne sont pas permises, surtout lorsque tous les rivaux cherchent à vaincre le champion.

Henry a cité des équipes comme Manchester City en exemple en matière de politique de transfert. Il a averti que trouver des footballeurs capables de s'adapter immédiatement à l'intensité de la Premier League anglaise et d'influencer rapidement l'équipe sera un test complexe pour Mikel Arteta et la direction du club.