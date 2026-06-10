Harry Kane s'exprime sur la santé et l'avenir de Christian Eriksen

Le capitaine de l'Angleterre, Harry Kane, a envoyé un message de soutien à son ancien coéquipier Christian Eriksen suite à un incident inquiétant. Le milieu de terrain danois s'est effondré sur le terrain en se tenant la poitrine lors d'un match amical contre l'Ukraine, suscitant une vive inquiétude. L'incident a rappelé l'arrêt cardiaque terrifiant survenu lors de l'Euro 2020. Selon Goal.com rapporte .

Kane, actuellement attaquant au Bayern Munich, a révélé dans une interview accordée à ITV Football qu'il avait essayé de contacter Eriksen. Les deux joueurs ont évolué ensemble à Tottenham pendant six ans et demi. Kane a exprimé son soulagement que le personnel médical soit intervenu rapidement et que le défibrillateur cardioverteur implantable (DCI) du joueur ait fonctionné correctement.

« Le plus important, c'est que le défibrillateur était là et qu'il a fonctionné », a déclaré Kane. Selon lui, il est crucial pour Eriksen de se reposer avec sa famille et de se remettre de l'incident. L'attaquant anglais a souligné que la santé de son ami est la priorité absolue.

Cet incident a soulevé de sérieuses questions sur la capacité du joueur de 34 ans à poursuivre sa carrière professionnelle. Eriksen, qui a joué pour des clubs tels que l'Ajax, Tottenham, l'Inter et Manchester United, reste une figure clé pour son pays. Cependant, ce deuxième problème cardiaque en cinq ans pourrait le placer devant un choix difficile.

Kane a commenté l'avenir d'Eriksen : « Il doit maintenant prendre certaines décisions. » Il est possible que la star danoise envisage de prendre sa retraite pour maintenir un équilibre entre sa passion pour le sport et sa vie.