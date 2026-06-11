James Rodriguez croit aux chances de Luis Diaz pour le Ballon d'Or

·28·Sport
James Rodriguez croit aux chances de Luis Diaz pour le Ballon d'Or

Le capitaine de la Colombie, James Rodriguez, considère son coéquipier Luis Diaz comme un candidat digne du Ballon d'Or après ses performances exceptionnelles cette saison. Le milieu de terrain expérimenté a déclaré que si l'équipe nationale va loin dans le tournoi mondial, cela renforcera encore le statut de classe mondiale de l'ailier. C'est ce que rapporte Goal.com .

Luis Diaz a connu une saison nationale réussie avec le Bayern, remportant à la fois la Bundesliga et la Coupe d'Allemagne. L'ailier de 29 ans a enregistré un résultat impressionnant de 26 buts et 23 passes décisives toutes compétitions confondues. Seul Michael Olise a réussi plus de passes décisives dans l'équipe.

James Rodriguez a loué le potentiel de son compatriote en déclarant : « Luis Diaz et le Ballon d'Or ? Pourquoi pas ? Pour moi, il fait déjà partie des cinq meilleurs joueurs du monde actuellement. Si nous atteignons la finale, il pourrait remporter ce trophée. »

Si Luis Diaz remporte cette prestigieuse récompense, il deviendrait le premier vainqueur colombien de l'histoire. Auparavant, Radamel Falcao avait terminé cinquième en 2012 et James Rodriguez lui-même huitième en 2014. Pour rappel, la cérémonie du Ballon d'Or 2026 a été déplacée de Paris à Londres et aura lieu le 26 octobre.

L'équipe nationale de Colombie termine actuellement ses derniers préparatifs tactiques. Les hommes de Nestor Lorenzo affronteront l'Ouzbékistan, la RD Congo et le Portugal lors de la phase de groupes. Les Sud-Américains débuteront leur parcours le 18 juin contre l'Ouzbékistan.

Luis DiazJames RodriguezBayernBallon d'OrColombie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

David Seaman critique Manchester United et dénigre FernandesDavid Seaman critique Manchester United et dénigre FernandesAujourd'hui, 13:33La réaction de Basaksehir à la participation d'Abbosbek Fayzullayev à la Coupe du Monde 2026La réaction de Basaksehir à la participation d'Abbosbek Fayzullayev à la Coupe du Monde 2026Aujourd'hui, 13:14Trent Alexander-Arnold va-t-il revenir en Premier League ?Trent Alexander-Arnold va-t-il revenir en Premier League ?Aujourd'hui, 13:11Martinez affirme qu'il n'y a aucun joueur capable de remplacer RonaldoMartinez affirme qu'il n'y a aucun joueur capable de remplacer RonaldoAujourd'hui, 13:00Teddy Sheringham : Michael Carrick suivra la voie de Guardiola à Manchester UnitedTeddy Sheringham : Michael Carrick suivra la voie de Guardiola à Manchester UnitedAujourd'hui, 12:56Lewis évoque avec humour son passé carcéral avant son combat en plein airLewis évoque avec humour son passé carcéral avant son combat en plein airAujourd'hui, 12:48
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Le classement des footballeurs les plus chers d'Asie centrale est publié
Le classement des footballeurs les plus chers d'Asie centrale est publié
Un journal espagnol inclut Husanov dans la liste des absents à la Coupe du monde
Un journal espagnol inclut Husanov dans la liste des absents à la Coupe du monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
La rencontre entre Sindarov et Kasparov est devenue un symbole des générations
La rencontre entre Sindarov et Kasparov est devenue un symbole des générations
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Un nouvel hymne, un nouvel esprit pour l'Ouzbékistan (vidéo)
Un nouvel hymne, un nouvel esprit pour l'Ouzbékistan (vidéo)
L'Asie centrale s'unit pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan
L'Asie centrale s'unit pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan