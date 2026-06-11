James Rodriguez croit aux chances de Luis Diaz pour le Ballon d'Or

Le capitaine de la Colombie, James Rodriguez, considère son coéquipier Luis Diaz comme un candidat digne du Ballon d'Or après ses performances exceptionnelles cette saison. Le milieu de terrain expérimenté a déclaré que si l'équipe nationale va loin dans le tournoi mondial, cela renforcera encore le statut de classe mondiale de l'ailier. C'est ce que rapporte Goal.com .

Luis Diaz a connu une saison nationale réussie avec le Bayern, remportant à la fois la Bundesliga et la Coupe d'Allemagne. L'ailier de 29 ans a enregistré un résultat impressionnant de 26 buts et 23 passes décisives toutes compétitions confondues. Seul Michael Olise a réussi plus de passes décisives dans l'équipe.

James Rodriguez a loué le potentiel de son compatriote en déclarant : « Luis Diaz et le Ballon d'Or ? Pourquoi pas ? Pour moi, il fait déjà partie des cinq meilleurs joueurs du monde actuellement. Si nous atteignons la finale, il pourrait remporter ce trophée. »

Si Luis Diaz remporte cette prestigieuse récompense, il deviendrait le premier vainqueur colombien de l'histoire. Auparavant, Radamel Falcao avait terminé cinquième en 2012 et James Rodriguez lui-même huitième en 2014. Pour rappel, la cérémonie du Ballon d'Or 2026 a été déplacée de Paris à Londres et aura lieu le 26 octobre.

L'équipe nationale de Colombie termine actuellement ses derniers préparatifs tactiques. Les hommes de Nestor Lorenzo affronteront l'Ouzbékistan, la RD Congo et le Portugal lors de la phase de groupes. Les Sud-Américains débuteront leur parcours le 18 juin contre l'Ouzbékistan.