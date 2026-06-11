Des téléviseurs gratuits distribués aux supporters argentins privés de visa

À l'approche de la Coupe du Monde de football 2026 organisée en Amérique du Nord, les problèmes de visa et les restrictions restent au cœur de l'actualité. Nous avions précédemment rapporté que des groupes de supporters ivoiriens et un arbitre somalien s'étaient vu refuser l'entrée sur le territoire américain. Cette fois, la politique migratoire stricte du gouvernement américain a touché les fans inconditionnels des champions du monde en titre, l'Argentine. Cependant, cette situation douloureuse s'est transformée de manière inattendue en un événement public très apprécié en Amérique du Sud.

De renommée mondiale Reuters Selon l'agence de presse Reuters, des centaines de supporters argentins, ayant essuyé un refus pour leur visa américain et privés du bonheur de soutenir leurs idoles directement depuis les stades, ont reçu un cadeau inattendu dans la capitale, Buenos Aires. Ils ont fait la queue pour obtenir gratuitement des téléviseurs modernes.

Une solution intelligente d'un fabricant local face à un refus douloureux

Cette action unique et généreuse a été organisée par l'une des grandes marques locales d'électronique en Argentine. L'objectif principal de cette initiative est de remonter le moral et de soutenir les fans qui avaient prévu de se rendre outre-Atlantique pour suivre les matchs de la Coupe du Monde, qui avaient acheté leurs billets, mais qui n'ont pas pu obtenir les documents d'entrée nécessaires auprès de l'ambassade.

Ainsi, les fans malchanceux mais fidèles, qui ont perdu la chance de vivre la fête du football au bord du terrain, peuvent désormais regarder les matchs du Mondial chez eux, dans le confort, sur des écrans de haute qualité. Cette approche attentionnée a été accueillie avec une grande joie et des applaudissements par les fans de football à travers toute l'Argentine.

Pour rappel, cette compétition, la plus prestigieuse et attendue du monde du football, se déroule dans trois pays : les États-Unis, le Canada et le Mexique. L'équipe nationale d'Argentine, l'un des grands favoris, affrontera l'Algérie, l'Autriche et la Jordanie lors de la phase de groupes. Des millions de fans rivés devant leurs écrans attendent de voir leurs favoris défendre à nouveau leur titre de champion.

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