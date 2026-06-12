Beth Mead signe un contrat de trois ans avec Manchester City

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Beth Mead signe un contrat de trois ans avec Manchester City

La star de l'équipe nationale féminine d'Angleterre, Beth Mead, est officiellement devenue joueuse de Manchester City. L'attaquante, dont le départ d'Arsenal a été annoncé le mois dernier, a signé un contrat de trois ans avec son nouveau club. Après neuf ans dans le nord de Londres, où elle a remporté tous les trophées possibles, Mead ouvre un nouveau chapitre de sa carrière et retrouvera sa partenaire Vivianne Miedema dans la même équipe. C'est ce que rapporte Goal.com .

Manchester City a réalisé le « doublé » la saison dernière en remportant la Women's Super League et la FA Cup. La directrice sportive du club, Therese Sjogran, a souligné que l'arrivée d'une joueuse expérimentée et de haut niveau comme Beth Mead renforcerait encore l'équipe. Selon elle, l'expérience de Mead dans les tournois majeurs est cruciale pour la participation du club à la Ligue des champions.

À propos de son transfert, Beth Mead a déclaré que le style de jeu de Manchester City correspondait parfaitement au sien et qu'après avoir discuté avec l'entraîneur, la décision avait été facile à prendre. « City a obtenu des résultats incroyables la saison dernière et je suis fière de faire partie de cette équipe. Je crois que je peux faire passer mon jeu à un niveau supérieur ici », a déclaré l'ailière anglaise.

La concurrence au sein de l'effectif de Manchester City devrait s'intensifier la saison prochaine. Malgré la présence de joueuses talentueuses comme Lauren Hemp, Aoba Fujino et Mary Fowler, le club devait élargir son effectif en raison de sa participation à la Ligue des champions. L'entraîneur principal Andree Jeglertz aura désormais plus d'options pour faire tourner son attaque.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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