Coupe du Monde 2026 : Les États-Unis écrasent le Paraguay

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Coupe du Monde 2026 : Les États-Unis écrasent le Paraguay

Alors que le monde du football a les yeux rivés sur les terrains nord-américains, la Coupe du Monde 2026 a débuté avec des matchs intenses dans le groupe D. Le match d'ouverture de ce groupe a offert aux fans un spectacle riche en buts. L'un des pays hôtes, les États-Unis, a accueilli le Paraguay et s'est imposé avec autorité sur le score de 4-1.

Les supporters locaux présents dans le stade ont pu apprécier le jeu offensif et la détermination de leur équipe.

Festival de buts à Inglewood et doublé de Balogun

Le célèbre SoFi Stadium d'Inglewood a accueilli la rencontre dans une atmosphère électrique. Prenant l'initiative dès les premières minutes, les hôtes ont multiplié les offensives. À la 7e minute, le défenseur paraguayen Bobadilla a marqué contre son camp. Ensuite, l'attaquant américain Folarin Balogun a pris les choses en main. Il a marqué aux 31e et 45+5e minutes, signant un doublé avant la pause et creusant l'écart.

En seconde période, les visiteurs ont tenté de réagir et ont réduit le score par Mauricio à la 73e minute. Cependant, dans le temps additionnel (90+8e), la pépite américaine Giovanni Reyna a scellé le sort du match avec un dernier but.

Retrouvez les statistiques détaillées de ce choc historique du groupe D dans le rapport ci-dessous :

Phase et date du tournoi

Équipes en lice

Score final (Résultat)

Buteurs et minutes

Stade

Coupe du Monde 2026. Groupe D. 1ère journée (13 juin)

États-Unis — Paraguay

4 : 1 (Victoire)

Bobadilla 7 (CSC), Balogun 31, 45+5, Reyna 90+8 — Mauricio 73

Inglewood, SoFi Stadium

Le choc Turquie vs Australie en approche

La lutte dans ce groupe devient passionnante. Le deuxième match du groupe D aura lieu demain, le 14 juin. L'Australie, solide tactiquement, affrontera la Turquie, représentant européen fier et combatif. Un duel qui promet beaucoup d'intrigue.

Analyse d'expert : Réussir une telle entrée en matière en tant qu'hôte augmente considérablement les chances des États-Unis d'atteindre les phases à élimination directe. La forme étincelante de Balogun et Reyna est un signal fort envoyé aux autres favoris.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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