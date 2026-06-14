La saison printemps-été dans le monde des arts martiaux mixtes (MMA) s'avère intense et riche en affrontements inattendus. En particulier, les combats de l'UFC, la promotion la plus prestigieuse au monde, et d'autres ligues renommées attirent des millions de fans devant leurs écrans. L'un de ces événements sportifs inoubliables et passionnants a eu lieu à Saint-Louis, dans le Missouri, aux États-Unis. Dans le cadre du prestigieux tournoi 'RAF-10' organisé sur place, le combattant talentueux Arman Tsarukyan, représentant l'Arménie et la Russie et actuellement classé deuxième au classement des poids légers de l'UFC, est monté dans l'octogone.

Il a été défié dans ce combat par le légendaire ancien champion intérimaire de l'UFC, Tony Ferguson, qui s'est assuré une place solide dans l'histoire du MMA grâce à sa carrière brillante et son caractère indomptable.

Domination technique au deuxième round et score de '10-0'

Ce choc, attendu avec impatience par les fans des deux athlètes, a commencé dès les premières minutes sous la nette domination tactique et physique d'Arman Tsarukyan. Le jeune et intense athlète arménien a parfaitement exécuté son plan de jeu, ne laissant pratiquement aucune chance à son adversaire. En conséquence, au deuxième round du combat, Tsarukyan a augmenté la pression au maximum et a terminé le combat avant la limite avec une victoire absolue sur le score de '10-0'.

Ce succès a marqué une nouvelle victoire éclatante pour Arman lors de son septième combat sous la bannière de la ligue 'RAF'. Le combattant vétéran Tony Ferguson, quant à lui, a dû subir des débuts infructueux dans cette organisation.

Vous pouvez vous familiariser avec les dernières statistiques et les chiffres de carrière des deux combattants grâce au tableau analytique spécial suivant :

Nom et statut du combattant Pays représenté Résultat au tournoi 'RAF-10' Nombre de combats dans la ligue 'RAF' Dernier combat en MMA et date Adversaires précédents et résultat enregistré Arman Tsarukyan

(Classé 2e à l'UFC) Arménie / Russie Victoire avant la limite au 2e round 7 combats Novembre 2025 Dan Hooker (Nouvelle-Zélande) — battu au 2e round Tony Ferguson

(Ancienne star de l'UFC) États-Unis Défaite (10-0) 1 combat (Débuts) Août 2024 Michael Chiesa (États-Unis) — battu au 1er round

Retour des athlètes dans l'octogone : regard sur le passé

Il convient de noter que le talentueux Arman Tsarukyan a combattu pour la dernière fois en MMA professionnel en novembre 2025. À cette époque, il avait consolidé sa position en mettant KO le dangereux attaquant néo-zélandais Dan Hooker au deuxième round, tout comme aujourd'hui. La victoire à Saint-Louis a prouvé que l'athlète est toujours en excellente forme physique.

Le légendaire Tony Ferguson est remonté dans l'octogone pour la première fois après une longue pause. Il avait auparavant affronté l'Américain Michael Chiesa en août 2024, où il avait perdu dès le premier round et s'était temporairement retiré du sport de haut niveau. Bien que les fans attendaient un grand résultat du retour d'« El Cucuy », la jeunesse et l'intensité ont finalement eu le dernier mot.

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