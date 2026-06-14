Vitaliy Denisov évalue les chances de l'Ouzbékistan à la Coupe du monde

Vitaliy Denisov, l'ancien international ouzbek qui a remporté le championnat de Russie avec le Lokomotiv Moscou, a partagé ses réflexions sur la participation de l'équipe nationale d'Ouzbékistan à la Coupe du monde 2026. Il a évoqué l'état d'esprit de l'équipe avant ce tournoi historique, ses chances dans le groupe et le rôle des joueurs clés.

L'équipe nationale d'Ouzbékistan participe à la phase finale d'une Coupe du monde pour la première fois de son histoire. C'est un événement monumental, non seulement pour les joueurs, mais pour tout le pays. L'équipe, dirigée par Fabio Cannavaro, affrontera le Portugal, la Colombie et la République démocratique du Congo dans le groupe K.

Vitaliy Denisov a noté que tous les regards en Ouzbékistan sont actuellement tournés vers l'équipe nationale. La qualification pour la Coupe du monde a suscité une grande joie parmi la population.

« Tout le monde dans le pays suit l'équipe nationale d'Ouzbékistan. L'équipe s'est qualifiée pour un tournoi aussi important pour la première fois. Tout le monde est très heureux », a déclaré Denisov.

L'ancien footballeur a également parlé du soutien des supporters. Il a mentionné que certains fans ont voyagé jusqu'aux États-Unis en voiture pour soutenir l'équipe. Denisov a souligné qu'il y a beaucoup d'Ouzbeks en Amérique et que l'équipe bénéficiera d'un soutien sérieux là-bas.

« Certains fans ont voyagé en voiture jusqu'aux États-Unis pour attirer l'attention sur l'équipe. L'équipe nationale sera fortement soutenue aux États-Unis. Chaque fois que j'y suis allé, j'ai toujours rencontré nos compatriotes », a-t-il déclaré.

Ce facteur pourrait être un énorme coup de pouce psychologique pour l'équipe d'Ouzbékistan. Pour une équipe qui participe à la Coupe du monde pour la première fois, la confiance, le soutien et les prières des fans sont vitaux. Alors que 11 joueurs entrent sur le terrain, ils portent les espoirs de toute une nation.

On a également demandé à Denisov si l'Ouzbékistan était capable de sortir de son groupe. Il a dit qu'il le souhaitait vivement, tout en reconnaissant que la tâche ne serait pas facile.

« Je le souhaite vraiment, mais ce ne sera pas facile. J'espère que les gars garderont leur sang-froid et joueront à un haut niveau. La Colombie a un effectif solide et est un adversaire très difficile », a déclaré Denisov.

En effet, la phase de groupes sera pleine de tests sérieux pour l'Ouzbékistan. La Colombie est une équipe composée de joueurs techniquement et physiquement forts avec une grande habileté individuelle. Le Portugal est l'une des équipes les plus étoilées d'Europe. La République démocratique du Congo est également un adversaire dangereux avec des joueurs physiquement robustes, rapides et combatifs.

Par conséquent, les petits détails seront décisifs dans chaque match. Le résultat du premier match pourrait avoir un impact significatif sur le moral de l'équipe. Denisov a particulièrement souligné que le match contre la Colombie serait difficile.

L'ancien défenseur a également partagé ses réflexions sur les leaders de l'équipe nationale d'Ouzbékistan. Selon lui, la psychologie sera l'un des facteurs décisifs de ce tournoi, car la plupart des joueurs participent à une compétition de ce niveau pour la première fois.

« Ici, en premier lieu, la psychologie sera d'une importance décisive. La plupart des membres de l'équipe nationale jouent dans un tournoi de ce niveau pour la première fois », a déclaré Denisov.

La pression à la Coupe du monde sera immense. L'examen minutieux de millions de fans, des adversaires forts, un nouvel environnement et une énorme responsabilité exigent non seulement une préparation physique, mais aussi une stabilité mentale de la part des joueurs. À cet égard, le rôle des joueurs expérimentés est crucial.

Denisov a mentionné Abdukodir Khusanov comme l'un des leaders de l'équipe nationale. Il estime que malgré son jeune âge, Khusanov acquiert déjà une grande expérience et que l'environnement à Manchester City a un impact positif sur son développement.

« Malgré son jeune âge, Abdukodir Khusanov est l'un des leaders de l'équipe nationale. L'expérience qu'il a acquise à Manchester City porte ses fruits. Il aide l'équipe psychologiquement », a déclaré l'ancien footballeur.

Pour Khusanov, cette Coupe du monde sera l'occasion de se montrer sur la grande scène. L'expérience acquise dans le football anglais, sous la direction de Pep Guardiola, pourrait s'avérer utile pour le défenseur lors de la Coupe du monde. Il doit aider l'équipe avec sa fiabilité défensive, sa détermination dans les duels et son calme en défense.

Denisov a également souligné qu'Eldor Shomurodov et Abbosbek Fayzullayev doivent démontrer leurs qualités de leader. Les deux joueurs jouent un rôle majeur dans les attaques de l'équipe nationale.

« Eldor Shomurodov et Abbosbek Fayzullayev doivent montrer leurs qualités de leader », a déclaré Denisov.

Eldor Shomurodov est l'un des attaquants les plus expérimentés de l'équipe nationale. Son expérience du football européen, son esprit combatif sur le terrain et sa capacité à inspirer l'équipe sont d'une grande importance pour l'Ouzbékistan. Abbosbek Fayzullayev, avec sa créativité, sa prise de décision rapide et ses mouvements non conventionnels en attaque, peut poser des problèmes à la défense adverse.

L'équipe nationale d'Ouzbékistan jouera son premier match de Coupe du monde contre la Colombie le 18 juin. Le match aura lieu au célèbre stade Azteca de Mexico et débutera à 7h00, heure de Tachkent. Ce match sera le premier pas des « Loups blancs » à la Coupe du monde.

Au deuxième tour, les protégés de Fabio Cannavaro affronteront le Portugal, mené par Cristiano Ronaldo, le 23 juin à 22h00. Ce choc devrait être l'une des rencontres les plus intéressantes, non seulement pour les fans ouzbeks, mais pour toute la communauté du football.

Le dernier match de groupe aura lieu le 28 juin à 4h30 contre la République démocratique du Congo. L'équipe africaine est considérée comme dangereuse en raison de son effectif composé de joueurs physiquement forts, rapides et combatifs.

Les réflexions de Vitaliy Denisov montrent que la participation de l'Ouzbékistan à la Coupe du monde est déjà un événement historique. Cependant, la tâche sur le terrain est encore à venir. Sortir du groupe ne sera pas facile, mais dans le football, l'esprit combatif, la croyance et une bonne préparation peuvent changer beaucoup de choses.

Les fans attendent une chose de l'équipe nationale : se battre jusqu'au bout dans chaque match, jouer avec le cœur et défendre dignement l'honneur de l'Ouzbékistan. Comme l'a dit Denisov, la psychologie est très importante à ce niveau. Si les joueurs peuvent surmonter la pression et montrer leur jeu, les « Loups blancs » peuvent laisser une impression digne à la Coupe du monde.