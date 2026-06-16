Une nouvelle bombe vient d'éclater sur le marché des transferts mondiaux ! Bernardo Silva, milieu de terrain de l'équipe nationale du Portugal, courtisé par de nombreux grands clubs et adoré par des millions de fans pour sa magie sur le terrain, a décidé de donner un tournant majeur et prestigieux à sa carrière. Selon l'insider le plus influent et fiable du football, Fabrizio Romano, la star portugaise a signé son contrat final avec le Real Madrid. Ce transfert sera sans aucun doute l'un des achats les plus spectaculaires du « Club Royal » pour cette saison.

Une star arrive gratuitement au Santiago Bernabéu : un accord en formule « 2+1 »

Selon les informations de l'insider, le meneur de jeu expérimenté de 31 ans a rejoint le géant espagnol gratuitement, en tant qu'agent libre. Les négociations entre la direction madrilène et le joueur se sont conclues avec succès par un accord officiel de type « 2+1 ». Cela signifie que le contrat initial est ferme pour deux ans, avec une option de prolongation d'une saison supplémentaire si les deux parties le souhaitent. Le milieu de terrain de Madrid sera désormais encore plus puissant et créatif.

Vous pouvez consulter les détails du transfert de Bernardo Silva au Real Madrid et ses résultats prestigieux dans son ancien club via le tableau d'analyse sportive et de transfert suivant :

Joueur transféré Âge et poste du joueur Nouvelle équipe et statut du transfert Forme et durée du contrat Principaux succès à Manchester City (depuis 2017) Bernardo Silva

(Membre de l'équipe nationale du Portugal) 31 ans,

Milieu central / ailier Real Madrid

(Espagne, La Liga) — Agent libre « 2+1 » ans

(Minimum 2 saisons, avec option de prolongation d'un an) • 6 fois Champion de la Premier League anglaise

• UEFA Champions League vainqueur

L'âge d'or à Manchester City et le nouveau défi à Madrid

Pour l'instant, le service de presse du Real Madrid ne se précipite pas pour annoncer officiellement ce méga-transfert, finalisant les derniers détails techniques en coulisses. Cependant, des publications sportives prestigieuses confirment que l'accord est conclu à 100 % et que Bernardo passera bientôt sa visite médicale à Madrid.

Pour rappel, Bernardo Silva est devenu une véritable légende sous les ordres de Pep Guardiola à Manchester City depuis 2017. Durant son passage inoubliable avec les « Cityzens », il a remporté le titre de la Premier League à six reprises. Il a également été l'un des acteurs principaux de la première victoire du club de Manchester en UEFA Champions League. Le joueur vedette ambitionne désormais d'augmenter son palmarès à Madrid.

L'avis des analystes sportifs : Le Real Madrid a donné une nouvelle leçon de maîtrise sur le marché des transferts. Recruter l'un des meilleurs milieux de terrain au monde en tant qu'agent libre, sans débourser un centime, est une nouvelle victoire éclatante de Florentino Pérez. Bernardo devrait embellir davantage le jeu offensif du « Club Royal » grâce à sa haute intelligence tactique.

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