USA et Australie annoncent leurs compositions pour la tête du groupe

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USA et Australie annoncent leurs compositions pour la tête du groupe

La 2e journée du groupe S de la Coupe du Monde 2026 commence. Le premier match de la journée opposera les équipes nationales des USA et de l'Australie.

Avant ce duel crucial pour la tête du groupe, les deux équipes ont dévoilé leurs compositions de départ. Les choix offensifs et équilibrés des entraîneurs laissent présager un match intense.

Pour les USA, c'est Fries qui gardera les cages. La ligne défensive sera composée de Freeman, Ream et Richards. Robinson et Dest seront alignés sur les ailes.

Au milieu de terrain, le duo McKennie et Adams sera présent. L'attaque sera menée par Tillman, Balogun et Ricardo Pepi.

Composition des USA :

Gardien : Fries.

Défenseurs : Freeman, Ream, Richards.

Ailiers : Robinson, Dest.

Milieux de terrain : McKennie, Adams.

Attaquants : Tillman, Balogun, Ricardo Pepi.

L'Australie alignera Beach au poste de gardien. La défense à trois sera composée de Borges, Souttar et Circati.

Boss et Italiano seront sur les ailes, tandis qu'O'Neill et Okon-Engster occuperont le milieu. Le trio d'attaque sera formé de Velupillay, Muhammad Toure et Matthew Leckie.

Composition de l'Australie :

Gardien : Beach.

Défenseurs : Borges, Souttar, Circati.

Ailiers : Boss, Italiano.

Milieux de terrain : O'Neill, Okon-Engster.

Attaquants : Velupillay, Muhammad Toure, Matthew Leckie.

On attend des USA une possession de balle, des passes rapides et des attaques sur les ailes. L'Australie tentera de poser des problèmes via le duel physique, les coups de pied arrêtés et des contre-attaques rapides.

Dans ce choc pour la première place du groupe, les trois points en jeu augmenteraient considérablement les chances de qualification pour les play-offs des deux équipes.

États-UnisAustralieRicardo PepeMuhammad Ture
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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