Match nul entre la Belgique et l'Iran

Le match opposant les équipes nationales de la Belgique et de l'Iran, membres du groupe G de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026, s'est soldé par un match nul. La rencontre, disputée dans un stade de Los Angeles, s'est terminée sur le score de 0-0. Aucun but n'ayant été marqué, aucun buteur n'est à signaler. À la 67e minute, le joueur belge Nathan Ngoy a reçu un carton rouge, laissant son équipe en infériorité numérique.

La Belgique a dominé une grande partie de la rencontre. L'équipe a tenté 22 tirs vers le but adverse, dont 7 cadrés. L'Iran, de son côté, a effectué 7 tirs, dont 3 cadrés.

Les Belges ont également dominé la possession de balle avec 68 %, contre 32 % pour l'Iran. La Belgique a réalisé 575 passes avec une précision de 88 %, tandis que les joueurs iraniens ont effectué 206 passes avec un taux de réussite de 73 %.

En termes de fautes, la Belgique en a commis 7 et l'Iran 9. Les deux équipes ont reçu un carton jaune chacune. Le seul carton rouge du match a été attribué à la Belgique.

L'Iran a été supérieur sur les hors-jeux avec un score de 4-3. Quant aux corners, la Belgique a mené 4-2.

Après ce nul, l'Iran et la Belgique totalisent 2 points chacune après deux matchs. Grâce à une meilleure différence de buts, l'Iran occupe la première place du groupe G, suivie de la Belgique.