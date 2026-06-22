L'Égypte renverse la Nouvelle-Zélande en seconde période

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L'Égypte renverse la Nouvelle-Zélande en seconde période

La deuxième journée du groupe G de la Coupe du Monde 2026 a atteint son point culminant. Lors du match disputé au stade BC Place de Vancouver, l'équipe nationale d'Égypte a affronté la Nouvelle-Zélande et a remporté une victoire convaincante 3-1.

La rencontre avait très bien débuté pour les Océaniens. À la 15e minute, Surman a ouvert le score pour la Nouvelle-Zélande, et la première période s'est achevée sur l'avantage des hôtes nominaux.

Cependant, l'équipe d'Égypte a fait preuve de véritable caractère en seconde période. Zizo a rétabli l'équilibre à la 58e minute, et peu après, le capitaine Mohamed Salah a donné l'avantage à l'Égypte. Le point final a été mis par Trezeguet, entré en jeu, à la 82e minute.

Il convient de noter que dans l'autre match de ce groupe, les équipes nationales d'Iran et de Belgique ont fait match nul. Par conséquent, cette victoire de l'Égypte rend la lutte dans le groupe encore plus intéressante.

Coupe du Monde 2026. Groupe G. 2e journée

22 juin. Vancouver. Stade BC Place

Nouvelle-Zélande — Égypte 1:3

Buteurs: Surman (15) — Zizo (58), Salah (67), Trezeguet (82).

Nouvelle-Zélande: Crocombe, Payne (Bindon 85), Boxall, Ketachey (Randall 76), Sarman, Bell, Stamenich, Singh (Thomas 76), Just (de Vries 85), McCowatt (Old 66), Wood.

Égypte: Shobeir, Ibrahim, Hany, Abul Futuh, Ashour (Zizo 84), Zizo (Abdulkarim 76), Fathi (Rabiya 41), Lashin, Attiya, Salah (Abdulmajid 84), Marmoush (Trezeguet 76).

Avertissements: Lashin (17), Singh (20), McCowatt (34).

ÉgypteNouvelle-ZélandeMohamed SalahVancouverBelgique
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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