Fabio Cannavaro dévoile ses plans avant le match Ouzbékistan-Portugal

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Fabio Cannavaro dévoile ses plans avant le match Ouzbékistan-Portugal

L'entraîneur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Fabio Cannavaro, s'est exprimé sur les points forts de l'adversaire et les objectifs de son équipe avant le match contre le Portugal.

Il a souligné que le Portugal dispose de nombreux joueurs de haut niveau, dont Cristiano Ronaldo. Cannavaro a insisté sur la capacité des Portugais à contrôler le ballon, à diriger le jeu via des passes courtes et à limiter les opportunités de pression pour l'adversaire.

« Le Portugal est dangereux dans chaque situation. C'est pourquoi nous devons être très disciplinés en défense. Lorsque nous avons le ballon, nous devons essayer de leur poser des problèmes », a déclaré l'entraîneur.

Cannavaro a également souligné le niveau de Cristiano Ronaldo. Cependant, selon lui, une fois le match commencé, les joueurs doivent se concentrer sur leurs tâches plutôt que sur les noms prestigieux de l'adversaire.

« Ronaldo est un grand footballeur et une immense star. Mais une fois le match lancé, il faut oublier tout cela. Nous devons nous concentrer pleinement sur notre mission sur le terrain », a-t-il ajouté.

Le spécialiste italien a également partagé l'image qu'il souhaite laisser de l'Ouzbékistan à la fin du tournoi. Bien que l'équipe nationale participe pour la première fois à la Coupe du Monde, il veut qu'elle soit mémorisée comme une équipe bien organisée, disciplinée et qui ne craint pas les adversaires puissants.

OuzbékistanPortugalFabio CannavaroCristiano RonaldoCoupe du Monde
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Nodirbek Razzokov
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