Alors que l'équipe nationale du Portugal entame son prochain tournoi majeur, les débats autour du capitaine Cristiano Ronaldo s'intensifient à nouveau. Son absence d'impact lors du match d'ouverture de la Coupe du Monde contre la RD Congo a remis sur le tapis la question de la place de l'attaquant de 41 ans dans le onze de départ. Bien que l'équipe dirigée par Roberto Martinez soit considérée comme favorite, le nul lors de la première journée a laissé beaucoup de gens perplexes. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Tout au long de la rencontre, Ronaldo a été presque invisible et n'a réussi à porter aucune frappe cadrée. Alors que d'autres stars du football mondial — comme Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland et Harry Kane — ont marqué au moins deux buts dès le premier tour, offrant la victoire à leurs équipes, Cristiano est resté dans l'ombre pendant 90 minutes. Cette situation provoque de vives réactions de la part des experts et des supporters.

Problème de statistiques et d'efficacité

Cela fait presque cinq ans que Ronaldo n'a pas marqué lors d'un match officiel dans un grand tournoi. Face à la RD Congo, il n'a touché le ballon que 9 fois, un chiffre très faible pour un attaquant. Martinez, quant à lui, n'a pas osé sortir sur le banc la star qui n'a montré aucune efficacité. En conséquence, après le but de Yoane Wissa, les Portugais n'ont pas réussi à exercer une pression suffisante pour sauver le match.

Selon l'analyse de Goal.com, Martinez doit apprendre quand retirer sa superstar du terrain. Sinon, le Portugal risque de terminer une nouvelle Coupe du Monde sur un échec. Bien que l'entraîneur ait défendu Ronaldo après le match, ses performances sur le terrain ne justifient pas ce soutien.

Le match contre l'Ouzbékistan : un test décisif

Le prochain adversaire du Portugal sera l'équipe nationale d'Ouzbékistan, débutante à la Coupe du Monde. Ce match, qui aura lieu mardi, sera un véritable test pour Martinez et Ronaldo. Si l'attaquant de 41 ans ne parvient pas à s'illustrer lors de cette rencontre, la pression sur l'entraîneur s'accentuera certainement.

Pour les passionnés de football ouzbeks, ce match revêt une importance historique. La manière dont la légende du football mondial évoluera face aux défenseurs ouzbeks et la décision de Martinez d'opérer ou non des changements tactiques restent les principales intrigues de la rencontre. Une victoire est vitale pour le Portugal, mais le temps dira si Ronaldo est l'arme principale ou un obstacle sur ce chemin.

En conclusion, le Portugal n'a pas forcément besoin d'abandonner complètement Cristiano Ronaldo, mais l'entraîneur doit reprendre les rênes et savoir prendre des décisions fermes quand cela est nécessaire. Sinon, les rêves de titre d'une équipe dotée d'un effectif étoilé pourraient redevenir un mirage.