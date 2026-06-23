Viktor Vatsko : « Le Portugal battra l'Ouzbékistan avec un large score »

Alors que le choc historique entre l'Ouzbékistan et le Portugal dans le cadre de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026 approche, l'intérêt des experts étrangers pour cette rencontre grandit. Le célèbre journaliste et commentateur ukrainien Viktor Vatsko a partagé ses pronostics sur ce match à venir. Sport.ua En nous appuyant sur cette source, nous vous présentons l'analyse intéressante de l'expert.

Réhabilitation pour le Portugal et le facteur Ronaldo

Selon Vatsko, ce match sera une sorte de réhabilitation pour le Portugal devant ses supporters après un début de tournoi décevant (1-1 contre la RD Congo). De plus, ils visent à retrouver confiance avant le choc décisif contre la Colombie lors de la dernière journée.

Comme prévu, le sélectionneur européen Roberto Martínez fera à nouveau confiance à Cristiano Ronaldo dans le onze de départ :

La décision immuable de Martínez : Sous la direction de ce technicien, Ronaldo commence presque toujours le match dès les premières minutes, et le match nul du premier tour ne changera pas cette décision.

La motivation de Ronaldo : Pour l'attaquant d'Al-Nassr, ce match est une occasion idéale de montrer une fois de plus son niveau et de prouver quelque chose à ses détracteurs.

Un fait intéressant du journaliste : Lors des phases décisives des Coupes du Monde, Ronaldo n'a pas été aussi performant qu'attendu. Ses 8 buts en 23 matchs ne sont pas un chiffre très élevé pour une star comme Cristiano.

Les chances de l'Ouzbékistan et les changements en défense

Viktor Vatsko prédit que les représentants asiatiques entreront sur le terrain en tant qu'outsiders et que le Portugal prendra le contrôle du ballon. Cependant, tout n'est pas sombre pour nos représentants :

La faiblesse de la défense portugaise : La ligne défensive des Européens ne semble toujours pas totalement fiable, c'est pourquoi l'équipe nationale d'Ouzbékistan aura de bonnes opportunités de marquer.

Le retour de Rúben Dias : Le retour de Rúben Dias, qui n'a pas joué lors du premier match, devrait renforcer considérablement la charnière centrale portugaise.

Le facteur de l'expérience et de la nervosité : Le journaliste note particulièrement que le manque d'expérience de nos joueurs en Coupe du Monde et la nervosité potentielle face à un adversaire fort pourraient jouer en défaveur de notre équipe nationale pendant le match.

Le scénario de l'Argentine 2022 et le pronostic final

L'expert ukrainien a souligné qu'il ne fallait pas considérer le faux pas du Portugal lors du premier tour comme une tragédie majeure et a cité un exemple historique important :

« Lors de la Coupe du Monde 2022, le futur vainqueur, l'Argentine, avait également commencé la compétition par une défaite surprise contre l'Arabie saoudite (1-2). Tout le monde se souvient de ce qui s'est passé ensuite ».

Vatsko a déclaré qu'il ne fallait pas chercher de sensation inattendue cette fois-ci et a prédit une large victoire du Portugal. Son pronostic final est de 3-0 en faveur du Portugal.

Rappelons que : Le match crucial entre le Portugal et l'Ouzbékistan aura lieu aujourd'hui, le 23 juin. La rencontre débutera à 22:00heure de Tachkent. Nous souhaitons bonne chance à notre équipe nationale mystérieuse et courageuse dans cette épreuve difficile !