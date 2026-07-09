Salah s'exprime après le choc contre l'Argentine : le capitaine égyptien livre son analyse

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Salah s'exprime après le choc contre l'Argentine : le capitaine égyptien livre son analyse

Le capitaine de l'équipe nationale d'Égypte, Mohamed Salah, a réagi aux polémiques entourant le match contre l'Argentine en huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026.

Malgré une avance de 2-0, les représentants africains ont finalement été battus 2-3 et ont été éliminés de la compétition. Après le match, d'importants débats ont éclaté concernant l'arbitrage, les propos tranchants de Zizo et la défaite amère de l'Égypte.

« C'est très difficile à accepter »

Salah a déclaré qu'il était dur pour l'Égypte d'accepter cette défaite, car l'équipe avait mené de deux buts durant la rencontre.

« C'est très difficile à accepter car nous menions 2-0. Nous pensions avoir le contrôle total du match », a déclaré Salah.

Selon lui, les réactions après le coup de sifflet final étaient principalement liées aux émotions.

Salah défend Zizo

Après le match, le footballeur égyptien Mostafa Zizo avait exprimé des opinions tranchées sur l'arbitrage.

Salah a souligné que ses propos ne devaient pas être interprétés comme un manque de respect envers Messi ou la FIFA.

« Zizo n'a jamais voulu manquer de respect à Messi ou à la FIFA. Il a simplement très mal vécu les événements survenus après le coup de sifflet final », a-t-il affirmé.

« Je ne pense pas que l'Égypte a été volée »

Salah est également revenu sur la question de l'arbitrage, adoptant une position inattendue pour beaucoup.

Il a affirmé que l'équipe nationale d'Égypte ne se considérait pas comme ayant été « volée ».

« Personnellement, je ne pense pas que l'équipe d'Égypte a été volée. L'arbitre a pris des décisions comme n'importe quel autre arbitre, mais je ne pense pas que l'arbitrage ait décidé du sort du match », a déclaré Salah.

Il se dit fier de l'Égypte

Malgré la défaite, l'équipe nationale d'Égypte s'est battue jusqu'au bout contre le champion du monde en titre.

Salah a hautement salué les efforts de ses coéquipiers, affirmant qu'on ne pouvait rien leur demander de plus.

« Je suis fier de cette équipe. Nous nous sommes battus ensemble jusqu'à la dernière minute, on ne peut pas demander plus », a-t-il souligné.

Félicitations à Messi et à l'Argentine

Mohamed Salah a félicité Lionel Messi et l'équipe nationale d'Argentine après le match.

« Je félicite Messi et l'équipe d'Argentine. J'espère qu'ils iront jusqu'au bout de la compétition », a déclaré la star égyptienne.

L'Argentine affrontera la Suisse en quarts de finale. L'Égypte a terminé sa Coupe du Monde 2026 sur un match amer mais riche en caractère.

Mohamed SalahArgentineÉgypteLionel MessiFIFA
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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