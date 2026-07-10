Le FC Barcelone demande un prêt de 210 millions d'euros pour ses transferts

Le club catalan du FC Barcelone prend des mesures financières pour renforcer considérablement son effectif sous la direction du nouvel entraîneur Hansi Flick. La direction du club a demandé une ligne de crédit de 210 millions d'euros pour participer activement au mercato estival et couvrir les dépenses opérationnelles courantes. Ces fonds permettront au club d'être compétitif sur le marché des transferts. C'est ce que rapporte Goal.com .

Selon le journal Marca, ce prêt sera garanti par les revenus attendus la saison prochaine. L'objectif principal du club est de revenir à la règle financière du « 1:1 » de la Liga et d'éviter les problèmes lors de l'enregistrement des nouveaux joueurs. Ces fonds empruntés seront utilisés non seulement pour l'achat de nouveaux joueurs, mais aussi pour couvrir la masse salariale et d'autres dépenses quotidiennes.

Objectif principal : Julian Alvarez

Le FC Barcelone considère le renouvellement de sa ligne d'attaque comme une priorité. Julian Alvarez, l'attaquant de l'Atlético de Madrid, est vu comme le candidat principal pour remplacer Robert Lewandowski, parti au Chicago Fire. Les Catalans prévoient de faire de la star argentine le nouveau leader de leur attaque. Selon Goal.com, le club a l'intention d'entamer la phase décisive des négociations après la Coupe du Monde.

Le club s'intéresse également à deux autres joueurs renommés. Il s'agit de Karim Adeyemi, membre du Borussia Dortmund, et de Joao Cancelo, qui a passé la saison dernière en prêt au FC Barcelone. L'accord pour Adeyemi serait proche d'être conclu, mais le transfert de Joao Cancelo pourrait être quelque peu compliqué en raison des problèmes fiscaux du club.

Stratégie de renforcement de l'effectif

Le club a déjà montré ses intentions sérieuses sur le marché des transferts. Le FC Barcelone a récemment finalisé le transfert d'Anthony Gordon pour 70 millions d'euros (plus 10 millions d'euros de bonus). Désormais, toute l'attention est portée sur l'acquisition des trois autres cibles. L'équipe dirigée par Hansi Flick vise à rivaliser avec des géants comme le Real Madrid en Ligue des champions et dans le championnat national.

Cette ligne de crédit de 210 millions d'euros permet au FC Barcelone d'effectuer des transferts immédiatement sans attendre la vente de joueurs. Si tous les transferts prévus sont conclus avec succès, Flick disposera d'un effectif beaucoup plus profond et expérimenté pour la nouvelle saison. Cela devrait être une étape importante pour le retour des Catalans au sommet du football européen.