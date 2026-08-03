11 médailles d’or et le trône asiatique conquis : l’Ouzbékistan règne en MMA

L’équipe nationale ouzbèke de MMA amateur a terminé les championnats d’Asie GAMMA, organisés en Malaisie, avec un résultat historique. Nos représentants ont remporté 11 médailles d’or, 7 d’argent et 2 de bronze — 20 médailles au total — et se sont classés premiers au classement par équipes.

Fait intéressant, les sportifs du Kazakhstan ont remporté davantage de récompenses que ceux de l’Ouzbékistan en nombre total de médailles. Cependant, le nombre de champions a été décisif : le pays voisin en compte 7, tandis que l’Ouzbékistan en compte 11 en or.

Une médaille sur deux est en or

Selon le classement final présenté, 11 des 20 médailles remportées par les sportifs ouzbeks sont en or.

En termes simples, cela signifie que 55 % de toutes les médailles sont des titres Autrement dit, les représentants de l’équipe nationale ne se sont pas contentés d’atteindre les finales : ils ont remporté une grande partie des combats décisifs.

Le bilan des médailles de l’Ouzbékistan :

Médaille Nombre Part du total Or 11 55 % Argent 7 35 % Bronze 2 10 % Total 20 100 %

Ce bilan montre que l’équipe nationale a non seulement participé avec un effectif large, mais qu’elle a également affiché une grande efficacité dans les combats pour le titre.

Le Kazakhstan a plus de médailles, mais moins d’or

L’équipe nationale du Kazakhstan a été la formation ayant remporté le plus de récompenses dans la compétition, avec 7 médailles d’or, 9 d’argent et 10 de bronze — 26 médailles au total.

Cependant, dans les tournois internationaux, le classement des nations est généralement établi en premier lieu selon le nombre de médailles d’or. En cas d’égalité, les médailles d’argent, puis de bronze, sont prises en compte.

C’est pourquoi l’Ouzbékistan, avec 20 médailles, a devancé le Kazakhstan, qui en a remporté 26.

Le top 5 des championnats d’Asie

Dans le classement final des médailles présenté sur l’image, derrière l’Ouzbékistan figurent les équipes du Kazakhstan et du Kirghizistan.

Rang Pays Or Argent Bronze Total 1 Ouzbékistan 11 7 2 20 2 Kazakhstan 7 9 10 26 3 Kirghizistan 6 3 3 12 4 Indonésie 5 5 5 15 5 Tadjikistan 5 3 4 12

Le Kirghizistan a complété le podium avec 6 médailles d’or. Les sportifs d’Indonésie et du Tadjikistan ont remporté chacun 5 titres.

Les équipes de Thaïlande, de Malaisie, des Philippines, du Turkménistan, du Pakistan, de l’Inde, d’Afghanistan, du Cambodge et du Népal figurent également au classement des médailles.

Les championnats ont eu lieu en Malaisie

Les deuxièmes championnats d’Asie GAMMA se sont déroulés dans la région de Putrajaya–Kuala Lumpur, en Malaisie, du 29 juillet au 2 août. L’organisation a présenté la compétition comme un grand tournoi continental illustrant la force et l’unité du MMA amateur asiatique.

La GAMMA organise les championnats continentaux et mondiaux selon des règles amateurs, dans un format de tournoi olympique. Un combattant battu quitte la compétition, tandis que le vainqueur accède au tour suivant. Il s’agit d’un système à forte pression, où chaque erreur peut anéantir les chances de médaille.

À ce titre, le fait que l’Ouzbékistan ait produit des champions dans 11 catégories de poids ou disciplines montre que l’équipe nationale possède une préparation technique, physique et mentale de haut niveau.

Pourquoi ce résultat est-il particulièrement important ?

Le MMA amateur constitue l’un des principaux terrains d’expérience pour les jeunes combattants qui envisagent de passer à l’octogone professionnel. Les sportifs doivent disputer plusieurs combats en peu de temps, s’adapter à des adversaires aux styles variés et obtenir des résultats sous la pression de l’équipe nationale.

La première place de l’équipe nationale ouzbèke montre :

qu’une relève compétitive se forme dans le pays en MMA ;

que le staff technique a préparé correctement les combats pour le titre ;

que l’équipe compte des sportifs capables d’obtenir des résultats chez les hommes comme chez les femmes ;

qu’il faut désormais compter sérieusement avec l’Ouzbékistan dans les tournois internationaux.

Les informations présentées ne contiennent pas la liste complète des champions individuels, des catégories de poids et des résultats des finales. Des détails sur les auteurs de chaque médaille d’or devraient donc être publiés séparément.

Les champions sont rentrés au pays

La délégation ouzbèke, qui a terminé la compétition en tête du classement par équipes, est rentrée au pays aujourd’hui. Les sportifs, les entraîneurs et les représentants de l’équipe nationale ont été accueillis solennellement à l’aéroport de la capitale.

Avec 11 montées du drapeau ouzbek au sommet et une victoire collective obtenue grâce à 20 médailles au total, ce résultat pourrait rester l’un des plus brillants de l’histoire du MMA amateur du pays.

La mission principale consiste désormais à préparer les champions de Kuala Lumpur aux grandes compétitions mondiales et à préserver cette domination lors des prochains tournois.

Selon vous, certains de ces champions atteindront-ils un jour le niveau de l’UFC ? Donnez votre avis dans les commentaires et partagez l’article avec les passionnés de sport sur Telegram ou d’autres réseaux sociaux !