Alan Pardew : Arsenal nettement supérieur à ses rivaux du championnat d’Angleterre

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Alan Pardew : Arsenal nettement supérieur à ses rivaux du championnat d’Angleterre

Selon Alan Pardew, spécialiste reconnu du football anglais, Arsenal semble évoluer à un autre niveau et nettement dominer tous ses rivaux du championnat national avant la nouvelle saison. D’après talkSPORT, les hommes de Mikel Arteta ont remporté la Supercoupe de présaison en s’imposant avec autorité 3-0 face à Manchester City au Principality Stadium de Cardiff. Goal.com rapporte cette information.

Dès les premières secondes de la rencontre, les locaux ont commencé à peser sur le cours du match. Riccardo Calafiori a ouvert le score après seulement 23 secondes de jeu, donnant le ton de la rencontre. Kai Havertz et Martin Ødegaard ont ensuite trouvé le chemin des filets. Le débutant Christos Tzolis a délivré les passes décisives sur les deux buts, montrant dès ses débuts qu’il pouvait être utile à l’équipe.

Cette brillante victoire a offert au club le 18e titre de Supercoupe de son histoire. Bruno Guimarães, également aligné lors de cette rencontre, a signé des débuts convaincants, justifiant pleinement son transfert de 75 millions de livres sterling. Sa prestation au milieu de terrain a été saluée par les spécialistes.

L’évaluation d’Alan Pardew et des spécialistes

Alan Pardew a salué le transfert de Bruno Guimarães, soulignant qu’il s’agit d’un joueur qui connaît bien la Premier League, possède de grandes qualités créatives et sait aider l’équipe au moment opportun. Selon lui, l’arrivée d’un joueur de ce niveau renforce encore le potentiel du club londonien.

L’ancien entraîneur a également relevé que la principale force d’Arsenal résidait dans sa stabilité et sa continuité tactique. Alors que plusieurs autres grands clubs traversent actuellement une période de changement d’entraîneur et d’adaptation à de nouveaux systèmes, ce processus est achevé depuis longtemps chez les hommes d’Arteta, ce qui constitue un avantage majeur pour la saison en cours.

Les projets futurs et l’avantage psychologique

Même s’il est toujours difficile de défendre un titre de champion, Alan Pardew a souligné l’excellent état d’esprit des joueurs d’Arsenal et leur forte envie de gagner. Le club pourrait encore recruter une star avant la fermeture du mercato, même si une arrivée de Vinícius Júnior n’a pas pu se concrétiser après la prolongation de son contrat avec le Real Madrid.

Selon la source, les joueurs ayant goûté au titre évoluent avec une confiance particulière. De son côté, Manchester City n’a pas su afficher son attention et sa concentration habituelles pendant la rencontre. Arsenal a démontré sur le terrain une plus grande activité et une meilleure préparation mentale, affichant clairement ses ambitions à l’approche de la nouvelle saison.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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