Le Barça renonce au transfert de Julián Álvarez

Le FC Barcelone a mis fin à ses tentatives de recruter l'attaquant de l'Atlético de Madrid, Julián Álvarez. Après le refus par le club madrilène d'une offre de 100 millions d'euros, les Catalans ont décidé de chercher d'autres options avant la fermeture du mercato. C'est ce que rapporte Goal.com .

Selon Goal.com, malgré la volonté clairement affichée de l'international argentin de changer de club, la direction des Colchoneros reste ferme sur sa position. Après l'échec de l'offre conséquente formulée cet été, le directeur sportif du Barça, Deco, a été contraint d'étudier d'autres pistes.

Le problème du remplacement de Robert Lewandowski

L'entraîneur du club, Hansi Flick, poursuit sa recherche d'un avant-centre afin de renforcer l'effectif. Toutefois, le principal défi pour la direction reste de remplacer convenablement les joueurs expérimentés qui ont quitté le secteur offensif.

Selon Deco, l'équipe peut compenser l'absence de Ferran Torres grâce aux recrues effectuées, mais trouver un successeur à la hauteur de Robert Lewandowski s'annonce extrêmement difficile. Le dirigeant a reconnu que le dossier présentait de sérieuses difficultés.

Dans une interview accordée mercredi, Hansi Flick a souligné que des changements pouvaient encore intervenir avant la fermeture du mercato. En l'absence d'un nouvel attaquant, le club devra s'appuyer sur ses ressources internes et procéder à des ajustements tactiques.

Ressources internes et plans tactiques

Certains dirigeants du club estiment que l'effectif actuel peut également sauver la situation si le mercato se termine sans succès. L'entraîneur pourrait utiliser les joueurs suivants au poste d'avant-centre :

les ailiers comme Raphinha et Lamine Yamal

Karim Adeyemi et Anthony Gordon

Fermín López et Dani Olmo au poste de faux neuf

Bien que le Barça n'exclue pas totalement la possibilité de revenir sur le dossier Julián Álvarez à l'avenir, sa direction travaille actuellement à prendre une décision claire d'ici la fin du mercato.