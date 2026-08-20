Les règles financières et la politique de transferts d’Arsenal, l’un des clubs leaders de la Premier League anglaise, suscitent de sérieuses inquiétudes chez les supporters. Selon la légende londonienne Ian Wright, Myles Lewis-Skelly, l’une des nouvelles stars du football anglais, risque d’être vendu de manière inattendue dans le but de réaliser un bénéfice. Le milieu de terrain de 19 ans, formé au club, avait attiré l’attention de tous grâce à sa brillante prestation lors du match de Supercoupe remporté contre Manchester City. À ce sujet, Goal.com rapporte .

Selon des informations relayées par Ixbt.com et d’autres médias sportifs, l’intérêt de Chelsea et de Manchester United pour le jeune joueur, ainsi que les rumeurs persistantes de transfert, inquiètent les supporters. La direction d’Arsenal est contrainte de réaliser d’importants transferts afin de maintenir l’équilibre financier, après avoir conclu un accord de 51 millions de livres sterling pour le défenseur d’Aston Villa Ezri Konsa et recruté d’autres joueurs.

Règles financières et influence des agents

S’exprimant dans le podcast Stick to Football, Ian Wright a fait part de sa vive inquiétude concernant la politique de transferts du club et l’influence croissante des agents. Il a souligné que le jeune joueur était heureux de rester au sein de l’équipe et n’avait aucune intention de partir. Toutefois, le fait que le directeur général du club, Richard Garlick, n’ait pas catégoriquement exclu une vente du joueur a renforcé les inquiétudes des supporters.

La légende du club a critiqué les rumeurs, affirmant qu’elles ne venaient ni de la famille ni des proches du joueur, mais que les agents jouaient un rôle majeur dans cette affaire. « Myles a déjà dit qu’il était heureux de rester. Pourquoi Arsenal n’annonce-t-il pas clairement qu’il n’est pas à vendre ? » a protesté Ian Wright lors de son intervention. Il a également ajouté que la situation autour de Gabriel Martinelli était suspecte, le joueur étant activement proposé à d’autres équipes alors qu’aucun contact ne provenait du club.

Les contradictions de la politique de transferts

Ian Wright a souligné l’irrationalité des mouvements de la direction du club sur le marché des transferts. D’un côté, Arsenal tente de dépenser des sommes record pour attirer des joueurs vedettes ; de l’autre, le club cherche à se séparer rapidement de ses propres diplômés de l’académie. Selon lui, cette situation résulte de règles financières injustes.

Selon les spécialistes, les règles de rentabilité et de durabilité de la Premier League poussent les clubs à vendre leurs diplômés, car ces opérations sont comptabilisées comme des bénéfices nets dans les rapports financiers. Si la direction d’Arsenal n’affiche pas une position ferme à ce sujet, le club pourrait perdre ses jeunes talents les plus prometteurs au profit de ses rivaux.