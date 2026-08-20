Wesley So remporte la prestigieuse Sinquefield Cup : Sindarov 3e

·4·Sport
Wesley So remporte la prestigieuse Sinquefield Cup : Sindarov 3e

La Sinquefield Cup, considérée comme l’un des tournois d’échecs les plus prestigieux au monde, s’est achevée au terme d’un scénario dramatique. Le grand maître américain Wesley So a battu la jeune star indienne Rameshbabu Praggnanandhaa lors du départage décisif, remportant le premier prix pour la deuxième fois consécutive et pour la troisième fois de sa carrière. L’Ouzbékistanais jeune grand maître Javokhir Sindarov a quant à lui terminé dans le top 3 parmi les meilleurs joueurs d’échecs au monde.

Un nul à l’Armageddon et le trophée de champion

Dans le match pour la victoire, les deux parties rapides se sont soldées par un nul, et le titre s’est joué à l’Armageddon. Bénéficiant des Noirs, Wesley So a obtenu le nul nécessaire pour devenir champion du tournoi et empocher une récompense de 87 500 dollars.

L’Ouzbékistanais Javokhir Sindarov, talentueux joueur de 20 ans, a inscrit 5 points au terme de 9 parties classiques et partagé la troisième place avec l’Allemand Vincent Keymer.

Sinquefield Cup : résultats finaux et dotation

Place

Grand maître / Pays

Points obtenus / Statut

Gain ($)

1re place

Wesley So (États-Unis)

Champion (victoire à l’Armageddon)

87 500 $

2e place

R. Praggnanandhaa (Inde)

Finaliste (défaite au départage)

77 500 $

3e place

Javokhir Sindarov (Ouzbékistan)

5 points en 9 parties

42 500 $

3e place

Vincent Keymer (Allemagne)

5 points en 9 parties

42 500 $

Un nouveau succès pour l’école d’échecs ouzbèke

La présence de Javokhir Sindarov dans le top 3 de ce supertournoi, ainsi que son important gain, confirme une nouvelle fois qu’il s’impose progressivement parmi l’élite mondiale des échecs.

Selon vous, Javokhir Sindarov est-il déjà pleinement prêt à remporter le tournoi des candidats au titre mondial dans les prochaines années ?

Partagez votre avis dans les commentaires et faites immédiatement connaître cette bonne nouvelle aux passionnés de sport !

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

La Juventus étudie le transfert de Mateo ReteguiLa Juventus étudie le transfert de Mateo ReteguiAujourd'hui, 16:18Bernardo Silva prêt à jouer avec Kylian Mbappe au Real MadridBernardo Silva prêt à jouer avec Kylian Mbappe au Real MadridAujourd'hui, 15:57Une partie des actions de l’Inter pourrait être vendueUne partie des actions de l’Inter pourrait être vendueAujourd'hui, 15:54La Juventus se prépare à vendre Jonathan DavidLa Juventus se prépare à vendre Jonathan DavidAujourd'hui, 15:10Manchester City cible Manu Koné pour renforcer son milieu de terrainManchester City cible Manu Koné pour renforcer son milieu de terrainAujourd'hui, 14:18La victoire de l’Atlético en Liga et les changements de SimeoneLa victoire de l’Atlético en Liga et les changements de SimeoneAujourd'hui, 14:14
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Cristiano Ronaldo a fixé la date de sa retraite internationale avec le Portugal
Cristiano Ronaldo a fixé la date de sa retraite internationale avec le Portugal
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?
Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?
Abdumalik Yorbutayev frappe encore fort à Erevan : Doev mis KO (vidéo)
Abdumalik Yorbutayev frappe encore fort à Erevan : Doev mis KO (vidéo)
Lamine Yamal organise une insolite « fête rose » pour son anniversaire
Lamine Yamal organise une insolite « fête rose » pour son anniversaire