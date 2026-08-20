La Sinquefield Cup, considérée comme l’un des tournois d’échecs les plus prestigieux au monde, s’est achevée au terme d’un scénario dramatique. Le grand maître américain Wesley So a battu la jeune star indienne Rameshbabu Praggnanandhaa lors du départage décisif, remportant le premier prix pour la deuxième fois consécutive et pour la troisième fois de sa carrière. L’Ouzbékistanais jeune grand maître Javokhir Sindarov a quant à lui terminé dans le top 3 parmi les meilleurs joueurs d’échecs au monde.

Un nul à l’Armageddon et le trophée de champion

Dans le match pour la victoire, les deux parties rapides se sont soldées par un nul, et le titre s’est joué à l’Armageddon. Bénéficiant des Noirs, Wesley So a obtenu le nul nécessaire pour devenir champion du tournoi et empocher une récompense de 87 500 dollars.

L’Ouzbékistanais Javokhir Sindarov, talentueux joueur de 20 ans, a inscrit 5 points au terme de 9 parties classiques et partagé la troisième place avec l’Allemand Vincent Keymer.

Sinquefield Cup : résultats finaux et dotation

Place Grand maître / Pays Points obtenus / Statut Gain ($) 1re place Wesley So (États-Unis) Champion (victoire à l’Armageddon) 87 500 $ 2e place R. Praggnanandhaa (Inde) Finaliste (défaite au départage) 77 500 $ 3e place Javokhir Sindarov (Ouzbékistan) 5 points en 9 parties 42 500 $ 3e place Vincent Keymer (Allemagne) 5 points en 9 parties 42 500 $

Un nouveau succès pour l’école d’échecs ouzbèke

La présence de Javokhir Sindarov dans le top 3 de ce supertournoi, ainsi que son important gain, confirme une nouvelle fois qu’il s’impose progressivement parmi l’élite mondiale des échecs.

Selon vous, Javokhir Sindarov est-il déjà pleinement prêt à remporter le tournoi des candidats au titre mondial dans les prochaines années ?

Partagez votre avis dans les commentaires et faites immédiatement connaître cette bonne nouvelle aux passionnés de sport !