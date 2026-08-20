José Mourinho a pris sa décision tactique pour le Real Madrid...

José Mourinho « Real Madrid» a décidé quel style de jeu il mettrait en place. Selon Tomas González Martín, le technicien portugais a choisi le 4-2-3-1 comme schéma tactique principal de l’équipe.

Le plus intéressant, c’est que Mourinho veut à nouveau miser sur un football rapide et direct avec le « Real Madrid », comme lors de son premier passage au club.

Le plan de Mourinho : 4-2-3-1 et football rapide

Selon les informations disponibles, Mourinho a testé le schéma 4-2-3-1 lors des stages de pré-saison. Dans ce système, l’équipe s’appuie sur un milieu offensif et accorde une grande importance aux transitions rapides après une erreur adverse. Les informations sur les matchs amicaux indiquent également que ce schéma est devenu l’option principale de Mourinho.

Le style de jeu du « Real Madrid » va changer

Voici le style de jeu attendu du nouveau « Real Madrid » :

des attaques directes ;

des passes courtes et rapides ;

un passage immédiat à l’attaque après la récupération du ballon ;

l’exploitation des espaces laissés par l’adversaire ;

une grande vitesse dans les contre-attaques.

Ce style rappelle le premier passage de Mourinho au « Real Madrid ». À l’époque, les Madrilènes posaient de gros problèmes à leurs adversaires grâce à leurs contre-attaques très rapides. L’effectif actuel compte également de nombreux attaquants rapides, ce qui pourrait permettre au technicien portugais de remettre ce style de jeu en place.

La principale intrigue est la suivante : Mourinho peut-il rendre au « Real Madrid» son ancienne image, rapide et dangereuse ?

Aucun nouveau transfert attendu

Mourinho a également indiqué qu’il était satisfait de son effectif actuel et qu’il ne s’attendait pas à recruter d’autres joueurs. Il croit au travail avec les éléments disponibles et au développement de leur potentiel.

Orientation Le plan de Mourinho Schéma principal 4-2-3-1 Style de jeu Rapide et direct Attaques Passes courtes et contre-attaques Transferts Aucune nouvelle recrue attendue pour le moment Objectif principal Tirer le maximum de l’effectif actuel

Le premier match officiel dira tout

Le nouveau plan tactique de Mourinho est désormais clair sur le papier. La question principale est maintenant de savoir si le « Real Madrid » pourra appliquer ce schéma avec efficacité en matchs officiels.

Lors de la nouvelle saison, la façon dont le système 4-2-3-1 de Mourinho fonctionnera, notamment avec les stars offensives, sera l’une des principales curiosités pour les supporters du « Real Madrid ».

Selon vous, le schéma 4-2-3-1 de Mourinho est-il le bon choix pour le « Real Madrid » ? Donnez votre avis dans les commentaires et partagez l’article avec les fans de football sur Telegram et les autres réseaux sociaux.