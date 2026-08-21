Tottenham, club londonien, et Manchester Cityont conclu un accord définitif pour le transfert de l’ailier brésilien Savio, âgé de 22 ans. Globo rapporte que les Spurs verseront au total, bonus compris, 99 millions d’euros . Par ailleurs, le club londonien est sur le point de recruter un autre attaquant des Citizens, Omar Marmoush.

Détails du transfert de Savio et raisons de sa décision

Selon les modalités de l’accord, Tottenham versera un montant garanti de 93,3 millions d’euros ainsi que 5,7 millions d’euros de bonus liés à différents objectifs. Souhaitant bénéficier de davantage de temps de jeu et être régulièrement titularisé, Savio a demandé à la direction du club l’autorisation de changer d’équipe. L’ailier brésilien doit arriver à Londres dans les prochains jours pour passer sa visite médicale.

Le double recrutement de Tottenham à Manchester City : les chiffres clés

Joueur Âge / Poste Montant du transfert Statistiques de la saison dernière (toutes compétitions) Savio 22 ans, ailier 99 M€ (93,3 M€ de montant fixe + 5,7 M€ de bonus) 36 matchs, 4 buts, 3 passes décisives Omar Marmoush Attaquant Solde du montant total 36 matchs, 8 buts, 3 passes décisives Dépense totale Pour les deux joueurs 151 millions d’euros au total Refonte complète de l’attaque

Une révolution offensive à 151 millions d’euros à Londres

Selon les informations disponibles, Tottenham ne s’arrête pas à Savio et finalise également le transfert de l’attaquant égyptien de Manchester City,Omar Marmoush. Ainsi, les Londoniens prévoient de dépenser au total 151 millions d’euros pour les deux attaquants talentueux de City, afin de renforcer considérablement leur ligne offensive avant la nouvelle saison.

Selon vous, l’arrivée de Savio et d’Omar Marmoush peut-elle relancer Tottenham dans la course au titre en Premier League et à une qualification pour la Ligue des champions ?

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