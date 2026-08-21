Tottenham règle les transferts de Savio et Marmoush de Manchester City

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Tottenham règle les transferts de Savio et Marmoush de Manchester City

Tottenham, club londonien, et Manchester Cityont conclu un accord définitif pour le transfert de l’ailier brésilien Savio, âgé de 22 ans. Globo rapporte que les Spurs verseront au total, bonus compris, 99 millions d’euros . Par ailleurs, le club londonien est sur le point de recruter un autre attaquant des Citizens, Omar Marmoush.

Détails du transfert de Savio et raisons de sa décision

Selon les modalités de l’accord, Tottenham versera un montant garanti de 93,3 millions d’euros ainsi que 5,7 millions d’euros de bonus liés à différents objectifs. Souhaitant bénéficier de davantage de temps de jeu et être régulièrement titularisé, Savio a demandé à la direction du club l’autorisation de changer d’équipe. L’ailier brésilien doit arriver à Londres dans les prochains jours pour passer sa visite médicale.

Le double recrutement de Tottenham à Manchester City : les chiffres clés

Joueur

Âge / Poste

Montant du transfert

Statistiques de la saison dernière (toutes compétitions)

Savio

22 ans, ailier

99 M€ (93,3 M€ de montant fixe + 5,7 M€ de bonus)

36 matchs, 4 buts, 3 passes décisives

Omar Marmoush

Attaquant

Solde du montant total

36 matchs, 8 buts, 3 passes décisives

Dépense totale

Pour les deux joueurs

151 millions d’euros au total

Refonte complète de l’attaque

Une révolution offensive à 151 millions d’euros à Londres

Selon les informations disponibles, Tottenham ne s’arrête pas à Savio et finalise également le transfert de l’attaquant égyptien de Manchester City,Omar Marmoush. Ainsi, les Londoniens prévoient de dépenser au total 151 millions d’euros pour les deux attaquants talentueux de City, afin de renforcer considérablement leur ligne offensive avant la nouvelle saison.

Selon vous, l’arrivée de Savio et d’Omar Marmoush peut-elle relancer Tottenham dans la course au titre en Premier League et à une qualification pour la Ligue des champions ?

Partagez vos analyses et vos réactions dans les commentaires, et transmettez dès maintenant cette information importante aux passionnés de Premier League et de transferts !

TottenhamManchester CitySavioOmar Marmush
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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