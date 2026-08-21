Tottenham règle les transferts de Savio et Marmoush de Manchester City
Tottenham, club londonien, et Manchester Cityont conclu un accord définitif pour le transfert de l’ailier brésilien Savio, âgé de 22 ans. Globo rapporte que les Spurs verseront au total, bonus compris, 99 millions d’euros . Par ailleurs, le club londonien est sur le point de recruter un autre attaquant des Citizens, Omar Marmoush.
Détails du transfert de Savio et raisons de sa décision
Selon les modalités de l’accord, Tottenham versera un montant garanti de 93,3 millions d’euros ainsi que 5,7 millions d’euros de bonus liés à différents objectifs. Souhaitant bénéficier de davantage de temps de jeu et être régulièrement titularisé, Savio a demandé à la direction du club l’autorisation de changer d’équipe. L’ailier brésilien doit arriver à Londres dans les prochains jours pour passer sa visite médicale.
Le double recrutement de Tottenham à Manchester City : les chiffres clés
Joueur
Âge / Poste
Montant du transfert
Statistiques de la saison dernière (toutes compétitions)
Savio
22 ans, ailier
99 M€ (93,3 M€ de montant fixe + 5,7 M€ de bonus)
36 matchs, 4 buts, 3 passes décisives
Omar Marmoush
Attaquant
Solde du montant total
36 matchs, 8 buts, 3 passes décisives
Dépense totale
Pour les deux joueurs
151 millions d’euros au total
Refonte complète de l’attaque
Une révolution offensive à 151 millions d’euros à Londres
Selon les informations disponibles, Tottenham ne s’arrête pas à Savio et finalise également le transfert de l’attaquant égyptien de Manchester City,Omar Marmoush. Ainsi, les Londoniens prévoient de dépenser au total 151 millions d’euros pour les deux attaquants talentueux de City, afin de renforcer considérablement leur ligne offensive avant la nouvelle saison.
Selon vous, l’arrivée de Savio et d’Omar Marmoush peut-elle relancer Tottenham dans la course au titre en Premier League et à une qualification pour la Ligue des champions ?
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