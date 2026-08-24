Behruz Karimov a rejoint Lugano : son nouveau numéro est connu

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Behruz Karimov a rejoint Lugano : son nouveau numéro est connu

L'Ouzbek footballeur Behruz Karimova officiellement entamé un nouveau chapitre en Europe. Le talentueux joueur, qui a signé un contrat à long terme avec Lugano, a rejoint le club suisse et a participé à sa première séance photo.

Le plus intéressant est que le club a accueilli Karimov de manière originale et a également révélé le numéro qu'il portera dans l'équipe.

Behruz Karimov a rejoint Lugano : son nouveau numéro est connu

1. Lugano accueille Behruz Karimov

Le club suisse de Lugano a annoncé sur ses réseaux sociaux que Behruz Karimov avait rejoint l'équipe.

Dans son message de bienvenue, le club a également dévoilé le numéro de maillot du nouveau joueur.

« Bonjour, Behruz. Notre numéro 2 est arrivé à Lugano », a déclaré le club suisse.

Par la suite, Karimov a participé à la séance photo du club et est apparu pour la première fois devant les caméras avec le maillot de Lugano.

Behruz Karimov a rejoint Lugano : son nouveau numéro est connu

2. Quel numéro portera le joueur ouzbek ?

Behruz Karimov jouera à Lugano avec le numéro 2. Il évoluera sous ce numéro.

Le premier numéro et la séance photo officielle sont des moments importants pour les supporters. Désormais, les débuts du joueur ouzbek dans le championnat suisse sont très attendus.

Behruz Karimov a rejoint Lugano : son nouveau numéro est connu

3. Quelle est la durée du contrat de Karimov avec Lugano ?

Behruz Karimov a signé un contrat à long terme jusqu'en 2031 avec le club suisse.

Cela montre que Lugano croit fermement au potentiel du joueur ouzbek. Le club prévoit de collaborer avec Karimov pour les années à venir.

Pour Karimov, ce transfert pourrait être une étape cruciale pour s'imposer dans le football européen.

Behruz Karimov a rejoint Lugano : son nouveau numéro est connu

L'étape la plus intéressante commence maintenant pour Behruz Karimov

Le contrat est signé, le numéro est choisi et la première séance photo est terminée. La mission principale de Behruz Karimov est désormais de gagner la confiance du staff technique de Lugano et de se battre pour une place de titulaire.

Les supporters ouzbeks attendent une réponse à une question : Quand Behruz Karimov jouera-t-il son premier match officiel avec Lugano ?

Behruz Karimov a rejoint Lugano : son nouveau numéro est connu

La réponse dépendra de l'adaptation du joueur et de sa forme lors des prochaines rencontres.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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