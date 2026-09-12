«Objectif : titre en Premier League !» : Xabi Alonso promet de ramener Chelsea au sommet

Dès le début de la nouvelle saison de Premier League, la course au titre est entrée dans sa phase la plus intense. Xabi Alonso, l'un des entraîneurs les plus talentueux au monde, qui a pris les commandes de Chelsea cet été, a dévoilé les ambitions immenses et sans compromis du club pour cette saison. Le technicien espagnol a clairement affirmé que les « Blues » ne se contenteraient pas d'une place dans le top 4, mais qu'ils se battraient pour le titre de champion de Premier League et pour tous les trophées en jeu. Avec 6 points récoltés lors des 3 premières journées, derrière Manchester City, les « Blues » disputent aujourd'hui, le 12 septembre, un nouveau match crucial à domicile. Alors, quel nouvel esprit de victoire Xabi Alonso insuffle-t-il à Stamford Bridge, comment les chances de titre de l'équipe sont-elles évaluées et quel est l'enjeu principal du match d'aujourd'hui contre Hull City ?

« Les supporters doivent être fiers de nous ! » : La déclaration retentissante de Xabi Alonso

Arrivé à la tête de Chelsea avant la nouvelle saison, Xabi Alonso a affiché sa position ferme lors d'un échange avec la presse :

« Titre en Premier League et tous les trophées » : « Notre objectif cette saison est de lutter pour le titre en Premier League et pour tous les trophées possibles », a déclaré l'entraîneur espagnol, fixant fermement les ambitions de l'équipe ;

Retrouver la confiance des supporters : Alonso a poursuivi : « C'est exactement ce qui poussera nos fans à être fiers de nous », promettant de réaliser les rêves tant attendus des supporters dans les tribunes de Stamford Bridge ;

Exigence de maximalisme : L'entraîneur s'est fixé comme objectif prioritaire de construire une équipe de guerriers qui se bat au maximum pour chaque tournoi, chaque coupe et chaque point.

Bilan des 3 premières journées : 4e place et 3 points de retard sur City

La situation du club londonien en ce début de saison se reflète dans les chiffres suivants :

3 matchs — 6 points : Sous la direction d'Alonso, les « Blues » ont réussi à récolter 6 points lors des 3 premières journées de championnat ;

Stabilité dans le top 4 : Chelsea occupe actuellement la 4e place du classement de Premier League, tout près du groupe de tête ;

À seulement 3 points deManchester City : L'écart avec le leader, les « Citizens », n'est que d'une victoire, soit 3 points, ce qui fait de chaque match suivant une bataille décisive.

Football bouillant à Stamford Bridge aujourd'hui : coup d'envoi à 19h00 !

Dans le cadre de la 4e journée de Premier League, les hommes d'Alonso passent un test sérieux à domicile :

Adversaire — Hull City : Chelsea reçoit Hull City aujourd'hui, le 12 septembre, sur sa pelouse ;

Heure du match : Cette rencontre débutera précisément à 19h00 heure de Tachkent ;

L'obligation de gagner : Perdre des points à domicile pourrait permettre aux concurrents de prendre le large, c'est pourquoi Chelsea devra montrer un football offensif et sous pression dès les premières minutes.

L'arrivée de Xabi Alonso a apporté une nouvelle profondeur tactique et une mentalité de gagnant au club londonien. Désormais, les résultats sur le terrain et le match d'aujourd'hui montreront à quel point ces grandes ambitions sont fondées.

Selon vous, le nouveau Chelsea dirigé par Xabi Alonso pourra-t-il lutter à armes égales pour le titre jusqu'au bout face à des géants commeManchester City et Arsenal ? Les Londoniens remporteront-ils une large victoire convaincante aujourd'hui ou Hull City peut-il créer la sensation ? Laissez vos avis en commentaires et partagez cette analyse du choc de Premier League avec tous les passionnés de football et les fans de Chelsea !