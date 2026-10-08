Cristiano Ronaldo révèle la raison de son départ de l'équipe nationale

Les détails concernant le départ de Cristiano Ronaldo du rassemblement de l'équipe nationale ont été révélés. L'incident a débuté avant le match contre la Norvège.

Ronaldo savait initialement qu'il ne débuterait pas la rencontre et suivait un plan de récupération. Cependant, le jour du match, l'entraîneur lui a demandé d'être prêt à jouer 30 minutes. Le joueur a accepté cette proposition.

Il a même effectué des exercices d'échauffement avant la seconde période. Malgré cela, Ronaldo n'est pas entré en jeu. Le joueur a perçu cette situation comme une rupture de la première promesse faite par l'entraîneur.

Pour résoudre la situation, les parties ont convenu d'expliquer les véritables raisons de l'incident lors d'une conférence de presse. Une déclaration en 8 points avait même été préparée à cet effet.

Cependant, selon Ronaldo, l'entraîneur n'a pas respecté les informations convenues lors de la conférence. Ainsi, le joueur a estimé que sa deuxième promesse n'avait pas été tenue non plus.

Après cela, Ronaldo a décidé de quitter le rassemblement de l'équipe nationale. Il est rapporté que sa décision a été motivée par la situation lors du match contre la Norvège et les désaccords qui ont suivi.