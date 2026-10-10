Sergey Lushan s'exprime ouvertement sur la lourde défaite de Mash'al et la crise des leaders

Le club de Mash'al, basé à Muborak et luttant parmi les outsiders de la Super League d'Ouzbékistan, a subi un coup dur lors de la dernière journée. En déplacement à Kokand, les joueurs de Muborak ont concédé une lourde défaite face aux locaux sur le score de 3:0. Des erreurs grossières dans la surface de réparation et un manque d'efficacité offensive ont causé la lourde défaite de l'équipe.

Lors de la conférence de presse d'après-match, l'entraîneur principal de Mash'al, Sergey Lushan, a eu une discussion ouverte et franche avec les journalistes sur les problèmes internes, la baisse de forme des leaders et le manque de profondeur de l'effectif.

« Avec de telles erreurs, on ne pouvait pas espérer un autre résultat »

En évaluant le match, Sergey Lushan n'a pas caché que les lacunes flagrantes en défense avaient scellé le résultat :

L'inévitabilité de la défaite : « Nous avons perdu le match. Nous méritions pleinement cette défaite pour avoir commis de telles erreurs dans notre propre surface. Si l'on commet des fautes aussi grossières, quel autre résultat peut-on attendre ? » a déclaré le technicien avec critique.

Perte d'initiative : Les joueurs de Kokand ont profité au maximum des opportunités créées, tandis que Mash'al n'a pas réussi à corriger ses erreurs défensives.

Les cadres ne répondent pas aux attentes : « Nous allons maintenant miser sur les jeunes »

À la question des journalistes sur l'absence de véritable leader capable de porter l'équipe et sur la baisse de forme de joueurs expérimentés comme Sardor Abduraimov, Lushan a répondu :

Accord avec la critique : L'entraîneur a rejoint l'avis du journaliste : « Vous avez posé la question et vous avez donné la réponse vous-même. Si nos leaders avaient montré le football que nous attendions, la situation actuelle serait totalement différente ».

Un virage radical vers la jeunesse : En raison de l'incapacité des joueurs expérimentés à se montrer, le club change de stratégie : « Nous apportons des changements à l'effectif. Nos jeunes joueurs ne sont pas mauvais. Nous allons désormais compter sur eux, les développer et essayer de les intégrer dans l'équipe première. Nous n'avons plus d'autre choix ».

Pourquoi Mukhtorov n'était-il pas titulaire ?

Lors de la discussion sur la condition physique de l'équipe et son repli en fin de match, l'entraîneur a expliqué la raison de la mise sur le banc de Mukhtorov :

Blessure à l'entraînement : Le joueur s'est blessé de manière inattendue lors de la séance d'entraînement la veille du match : « En réalité, il devait être titulaire. Nous l'avions préparé avec ce plan. Mais la blessure à l'entraînement a tout chamboulé et nous avons dû faire entrer Juraboev ».

Sur le terrain avec des antidouleurs : « Il a lui-même exprimé sa volonté de jouer, disant qu'il aiderait même avec des injections. C'est pourquoi nous lui avons donné une chance pour les 15 dernières minutes ».

Cette nouvelle perte de points à Kokand complique davantage la situation du club de Muborak au classement. La décision du staff technique de miser sur les jeunes joueurs permettra-t-elle à Mash'al de sortir de la zone rouge ? Les prochaines journées nous le diront.