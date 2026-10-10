L'étape de la Coupe du monde de natation organisée à Tachkent restera dans les mémoires non seulement pour ses compétitions sportives intenses, mais aussi pour un événement marquant qui a conquis le cœur des fans locaux.

Le célèbre nageur italien, champion du monde en petit bassin et médaillé à de multiples reprises aux championnats d'Europe, Alberto Razzetti est arrivé sur le bord du bassin avant l'épreuve du 200 mètres quatre nages en portant le maillot numéro 14 du capitaine de l'équipe nationale de football d'Ouzbékistan, Eldor Shomurodov.Cette performance inhabituelle a suscité les acclamations des supporters ouzbeks dans les tribunes. Une quatrième place et les résultats du podium

L'affection des spectateurs locaux et le grand respect témoigné envers Shomurodov n'ont pas suffi à propulser la star italienne sur le podium :

Le podium est revenu aux représentants des États-Unis et du Canada :

Shaine Casas (USA) — a remporté la médaille d'or avec un temps de 1:51,81 ; Carson Foster (USA) — a terminé à seulement 0,40 seconde du vainqueur ; Finlay Knox (Canada) — a décroché la médaille de bronze avec un écart de 0,52 seconde sur le leader. La performance de Razzetti :

Le nageur italien a parcouru la distance de 200 mètres en 1 minute 52,53 secondes, terminant à une honorable 4e place, à un pas du podium. Pourquoi Shomurodov ? L'héritage de 5 ans en Italie

Ce geste chaleureux de l'athlète italien n'est pas un hasard —

Eldor Shomurodov jouit d'une grande réputation et d'une immense popularité sur la péninsule des Apennins : Une carrière brillante en Serie A :

L'attaquant de 31 ans, meilleur buteur de l'histoire de la sélection ouzbèke, a joué dans le championnat italien pendant près de 5 ans. Durant cette période, il a brillé sous les couleurs de clubs renommés comme le Genoa, la Roma, Spezia et Cagliari ; Nouveau club et but historique au Mondial :

Désormais sous les couleurs du club turc d'Istanbul Başakşehir, Eldor a fait ses débuts lors de la première Coupe du monde de l'histoire de l'Ouzbékistan à l'été 2026. Sa frappe magistrale contre le Congo a été élue plus beau but de la phase de groupes par les fans, et les officiels de la FIFA l'ont officiellement reconnu comme l'un des deux meilleurs buts du tournoi. Ce geste sincère d'Alberto Razzetti dans le bassin de Tachkent a prouvé une fois de plus l'amitié entre les disciplines sportives et la reconnaissance internationale du football ouzbek.

Alberto Ratssettining Toshkent havzasidagi ushbu samimiy harakati sport turlari o‘rtasidagi do‘stlik va o‘zbek futbolining xalqaro sahnadagi tanilishini yana bir bor isbotladi.