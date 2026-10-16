Eintracht Frankfurt - FC Köln : compositions et direct commenté

Le match de Bundesliga allemande entre l'Eintracht Frankfurt et le FC Köln débutera le 16 octobre à 23h30 (heure de Tachkent).

Une fois le match commencé, les événements seront mis à jour en direct.

Composition de départ de l'Eintracht Frankfurt : 1. Atubolu N., 3. Brasse L., 9. Burkardt J., 8. Chaïbi F., 34. Collins N., 20. Doan R., 11. Ebnutalib Y., 27. Götze M., 4. Koch R., 26. Kosugi K., 25. Onyedika R.

Remplaçants de l'Eintracht Frankfurt : 29. Amaymuni A., 31. Arrxov L., 15. Aseko-Nkili N., 2. Baum E., 22. Chandler T., 40. Kaua Santos, 7. Knauff A., 37. Maluze J., 42. Uzun D.

Entraîneur de l'Eintracht Frankfurt : Hütter A.

Composition de départ du FC Köln : 1. Schwäbe M. (capitaine), 30. Bülter M., 10. El Mala S., 8. Johannesson I., 5. Krauß T., 24. Lochoshvili L., 37. Maina L., 2. Schmid J., 28. Sebulonsen S., 22. Simpson-Pugh J., 3. Sosa B.

Entraîneur du FC Köln : Wagner R.