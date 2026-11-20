Selon Muhammad Hakimov, ces stages ont été une leçon importante pour l'équipe.

L'équipe d'Ouzbékistan U-17 a disputé plusieurs matchs amicaux contre des adversaires coriaces avant la Coupe du Monde. Des rencontres contre l'Espagne, l'Uruguay, l'Équateur et le Portugal ont servi à renforcer la préparation et l'expérience des jeunes joueurs.

Dans une interview accordée à la FIFA, Muhammad Hakimov a souligné que l'équipe s'était bien préparée pour le tournoi et que ses objectifs étaient élevés.

L'Ouzbékistan affrontera la Jamaïque, la Côte d'Ivoire et l'Italie dans le groupe « E ». Chaque match du groupe devrait représenter un test sérieux pour l'équipe.

Il est à noter que lors de ses quatre précédentes participations, l'Ouzbékistan a toujours franchi la phase de groupes. Les jeunes joueurs actuels aspirent à poursuivre cette tradition et à améliorer les résultats du pays en Coupe du Monde.

Dans ce contexte, la participation de l'équipe U-17 à la Coupe du Monde revêt une importance particulière. L'Ouzbékistan a participé à ce tournoi pour la première fois en 2011. Cette fois, l'équipe nationale des jeunes participe à la Coupe du Monde pour la cinquième fois.

La série d'événements marquants pour le football ouzbek se poursuit. Après la première participation de l'équipe nationale à la Coupe du Monde de la FIFA, l'Ouzbékistan U-20 se prépare également à accueillir la Coupe du Monde.

La Fédération Internationale de Football Association (FIFA) a publié un article consacré au joueur ouzbek avant la Coupe du Monde. Il y aborde ses objectifs pour le tournoi, ses débuts en équipe nationale et son sentiment face au match à venir contre l'Italie.

L'un de ces jeunes talents est Muhammad Hakimov. Le défenseur central de 17 ans n'est pas seulement un élément clé de l'équipe U-17, il a également eu l'opportunité de jouer pour l'équipe nationale senior d'Ouzbékistan sous la direction de Fabio Cannavaro.

Les opportunités pour la nouvelle génération du football ouzbek de se faire remarquer sur la scène internationale ne cessent de croître. La première qualification de l'équipe nationale pour la Coupe du Monde, la participation des jeunes joueurs à des tournois prestigieux et l'intégration précoce des talents prometteurs dans l'équipe senior en sont des signes importants.

Il a fait ses débuts avec l'équipe nationale d'Ouzbékistan avant même d'avoir 17 ans. Aujourd'hui, Muhammad Hakimov vise à défendre les couleurs du pays lors de la Coupe du Monde U-17 et à surpasser les résultats de l'année dernière. La FIFA a accordé une attention particulière au jeune défenseur ouzbek.

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« Cette Coupe du Monde est très importante pour nous. Nous nous y sommes préparés pendant longtemps. Notre équipe a disputé des matchs amicaux contre des adversaires puissants comme l'Espagne, l'Uruguay, l'Équateur et le Portugal.

Mes coéquipiers et moi voulons obtenir de meilleurs résultats qu'auparavant. Si Dieu le veut, nous rendrons les supporters ouzbeks heureux lors de cette Coupe du Monde », a déclaré le jeune défenseur.

L'équipe compte également des joueurs qui participent au tournoi pour la deuxième fois. Grâce à leur expérience des tournois internationaux, ils comprennent parfaitement l'importance des premiers matchs.

L'Ouzbékistan avait terminé son parcours lors du tournoi de l'année dernière en 16e de finale. Cette fois, l'équipe ne vise pas seulement à sortir de la phase de groupes, mais aussi à réussir dans les étapes suivantes.

Prendre sa revanche sur l'Italie — l'objectif spécial de Hakimov

Le troisième match de la phase de groupes revêt une importance particulière pour l'Ouzbékistan. En effet, les jeunes joueurs affronteront l'Italie. C'est l'équipe qui avait mis fin au parcours des joueurs ouzbeks lors de la Coupe du Monde de l'année dernière.

Muhammad Hakimov a qualifié ce match de rencontre spéciale pour lui et pour l'attaquant Asilbek Aliyev.

« Le match contre l'Italie a une signification particulière pour moi et pour Asilbek Aliyev. L'année dernière, nous avons été éliminés du tournoi après une défaite contre l'Italie. L'Italie est une équipe bien organisée. Mais cette fois, nous ferons tout notre possible pour les battre.

En même temps, nous sommes conscients qu'il n'y a pas d'adversaire faible dans notre groupe. Chaque équipe a ses propres points forts. La Côte d'Ivoire, la Jamaïque et l'Italie sont toutes des équipes nationales fortes.

Cependant, nous sommes venus à ce tournoi avec de grandes ambitions. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir, nous montrerons nos capacités et nous essaierons d'obtenir un bon résultat », a déclaré Hakimov.

Ces propos montrent que l'équipe aborde ses adversaires avec respect, tout en ayant confiance en ses propres capacités.

Cannavaro a fait confiance à Hakimov avant même ses 17 ans

Si la participation de Muhammad Hakimov à l'équipe U-17 est une étape importante de sa carrière, sa convocation en équipe nationale senior est une évaluation sérieuse de l'avenir du jeune joueur.

Le défenseur central de 17 ans se distingue par sa réflexion tactique, son calme et sa grande vitesse. Il est reconnu comme l'un des jeunes défenseurs les plus prometteurs du football ouzbek.

L'expert italien Fabio Cannavaro a également exprimé sa confiance dans le potentiel de Hakimov. Cannavaro, qui a connu un grand succès en tant que défenseur, a fait débuter le jeune joueur en équipe nationale d'Ouzbékistan trois jours avant son 17e anniversaire.

À cette époque, Hakimov n'avait disputé que sept matchs avec le Bunyodkor. De ce point de vue, sa convocation et sa titularisation en équipe nationale ont représenté une grande marque de confiance et une responsabilité pour le jeune joueur.

Cette situation montre qu'une nouvelle génération de défenseurs émerge dans le football ouzbek. Abdukodir Khusanovet ses succès sur la scène internationale peuvent servir d'exemple et de motivation pour les jeunes joueurs qui suivent.

« Faire ses débuts en équipe nationale est le rêve de tout joueur »

Muhammad Hakimov n'a pas caché sa satisfaction d'avoir eu l'opportunité de jouer pour l'équipe nationale senior. Il a souligné qu'il appréciait la confiance accordée par le staff technique et que cet événement était l'une des étapes les plus importantes de sa vie de footballeur.

« Être convoqué en équipe nationale est le rêve de chaque footballeur. J'ai eu la chance de faire mes débuts. Je tiens à remercier le staff technique pour la confiance qu'ils m'ont témoignée.

Bien sûr, il est difficile d'exprimer ce sentiment avec des mots. Défendre les couleurs de l'équipe nationale a toujours été l'un de mes plus grands rêves. Je remercie Dieu de m'avoir aidé à réaliser ce rêve.

Cependant, nous avons maintenant une autre tâche importante devant nous. Avec l'équipe d'Ouzbékistan U-17, nous ferons tout notre possible pour défendre dignement notre pays lors de la Coupe du Monde et obtenir le meilleur résultat possible », a déclaré Muhammad Hakimov.

Un autre défenseur central émerge-t-il après Khusanov ?

Les débuts de Muhammad Hakimov en équipe nationale et l'attention portée par la FIFA au jeune joueur indiquent que de nouveaux talents apparaissent pour la ligne défensive du football ouzbek.

Abdukodir Khusanovet ses succès dans le football international ont sans aucun doute changé la perception des défenseurs ouzbeks. Désormais, l'intégration précoce de jeunes joueurs comme Hakimov en équipe nationale pourrait renforcer la concurrence en défense à l'avenir.

Bien sûr, il est trop tôt pour évaluer l'avenir d'un joueur de 17 ans sur la base de quelques matchs ou de ses débuts. Il a encore un long chemin à parcourir, des tournois internationaux, la concurrence en club et un processus de croissance constante.

Cependant, le fait qu'un expert comme Fabio Cannavaro, qui a connu les plus hauts sommets de l'art défensif, fasse confiance à ce jeune joueur, que la FIFA le mentionne spécifiquement et qu'il affiche des objectifs audacieux avant la Coupe du Monde, accroît l'intérêt pour Muhammad Hakimov.

Maintenant, la tâche la plus importante est de justifier cette confiance par ses performances sur le terrain. Jusqu'où ira l'équipe d'Ouzbékistan U-17 lors de la Coupe du Monde et dans quelle mesure Muhammad Hakimov se distinguera seront l'un des aspects les plus intéressants du tournoi.