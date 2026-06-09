Comment Abduqodir Khusanov a-t-il été noté lors du match contre les Pays-Bas ?

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Comment Abduqodir Khusanov a-t-il été noté lors du match contre les Pays-Bas ?

Équipe nationale d'Ouzbékistan contre les Pays-Bas s'est inclinée 1-2 lors d'un match amical.

Le défenseur Abduqodir Khusanov a joué les 90 minutes complètes. Les portails statistiques ont évalué sa performance à 6,1 points.

Khusanov a évolué en défense centrale, participant aux actions défensives de l'équipe. Sa note figurait parmi les moyennes des joueurs ouzbeks titulaires.

Abbosbek Fayzullaev a obtenu la meilleure note de la sélection ouzbèke avec 6,6 points. Oston O'runov, Eldor Shomurodov et Otkir Yusupov ont été notés 6,5.

Igor Sergeev, entré en jeu et buteur, a été le meilleur joueur de l'équipe avec une note de 7,6.

Cody Gakpo, auteur de deux buts pour l'équipe des Pays-Bas, a été élu homme du match avec une note parfaite de 10.

Selon les statistiques, les Pays-Bas ont dominé la possession – 65 % contre 35 %. Les hôtes ont enregistré 15 tirs, contre 8 pour l'Ouzbékistan.

Fabio Cannavaro protégés ont offert une prestation respectable face à un adversaire solide, et l'issue du match s'est jouée dans les arrêts de jeu.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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