Révolution dans la technologie des batteries : ElectrolyteGPT crée de nouvelles formules en quelques secondes

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Révolution dans la technologie des batteries : ElectrolyteGPT crée de nouvelles formules en quelques secondes

Des chercheurs de la Pritzker School of Molecular Engineering de l'Université de Chicago ont développé un nouveau modèle d'IA appelé ElectrolyteGPT. Cette technologie est capable non seulement de sélectionner des composants chimiques individuels pour les batteries, mais aussi de créer des formules d'électrolytes prêtes à l'emploi. Les électrolytes sont des éléments clés des batteries modernes, et leur composition affecte directement la capacité, la vitesse de charge et la sécurité. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Le développement de nouveaux électrolytes est l'une des tâches les plus complexes de la science des matériaux, car le nombre de molécules potentielles dépasse 10⁷⁰. Contrairement aux solutions existantes, le modèle ElectrolyteGPT propose des recettes prêtes à l'emploi incluant les concentrations et les ratios de mélange des composants. Ce processus est effectué beaucoup plus rapidement que la recherche en laboratoire traditionnelle.

L'équipe, dirigée par le professeur Chibueze Amanchukwu, a testé les recommandations du réseau neuronal en laboratoire. Les résultats ont montré que certaines compositions suggérées par l'IA peuvent rivaliser en termes de propriétés avec les solutions des batteries lithium-métal les plus avancées. Cela prouve que l'IA peut travailler au niveau d'experts expérimentés en conception de matériaux.

Au cours du processus d'entraînement du système, les scientifiques ont formé une base de données spéciale. Au stade initial, le modèle s'appuyait sur des données pharmaceutiques pour suggérer des molécules médicales. Cependant, après avoir été réentraîné spécifiquement sur des composés liés aux électrolytes, ElectrolyteGPT a commencé à créer des compositions chimiquement stables et utiles pour les batteries.

Actuellement, toutes les suggestions de l'IA sont en cours de vérification en laboratoire. Néanmoins, ElectrolyteGPT analyse de nouvelles variantes de matériaux beaucoup plus rapidement que les humains. Cette technologie devrait accélérer considérablement la création de batteries plus efficaces pour les véhicules électriques, les gadgets et les systèmes de stockage d'énergie à l'avenir.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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