De la scène vers le futur : où sont les anciens de Startup Battlefield ?

Bon nombre des entreprises les plus influentes de l'histoire de la technologie n'ont pas commencé par des annonces d'investissement sensationnelles, mais par une simple présentation. Dropbox a démontré ses capacités devant un public sceptique, et Cloudflare est monté sur scène à une époque où la plupart des gens ne comprenaient pas encore les technologies réseau. Des géants comme Discord, Mint, Trello et N26 ont tous passé un test commun : le concours TechCrunch Startup Battlefield. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Battlefield n'est pas seulement une compétition, c'est un véritable tremplin. Les chiffres le confirment : plus de 1 700 entreprises ont concouru sur cette scène jusqu'à présent. Ensemble, elles ont levé 32 milliards de dollars et réalisé plus de 250 sorties réussies. Cela inclut des acquisitions par des entreprises comme Microsoft, Google, Salesforce et Amazon. Même Dropbox a acquis son ancien camarade de Battlefield, DocSend, en 2021.

Pour des milliers de fondateurs, ce concours a été un tournant pour attirer l'attention du monde entier. Cette année encore, il est possible de rejoindre cette communauté prestigieuse. Compte tenu de la forte demande, la date limite de candidature pour Startup Battlefield 2026 a été prolongée jusqu'au 8 juin. C'est une opportunité unique pour la nouvelle génération de startups de démontrer son potentiel.

Le fait que les gagnants incluent des entrepreneurs issus de domaines tels que la logistique militaire, comme Kevin Damoa (fondateur de Glīd, gagnant 2025), prouve que les fondateurs à succès peuvent venir de n'importe quel secteur. Des innovateurs comme Capella Kerst, fondatrice de geCKo Materials, ont également commencé leur parcours ici. TechCrunch partage les expériences de ces fondateurs en matière de constitution d'équipe et de levée de fonds via son podcast Build Mode.