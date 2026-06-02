VKontakte lance des statistiques avancées et des outils publicitaires pour les profils personnels

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VKontakte lance des statistiques avancées et des outils publicitaires pour les profils personnels

Le réseau social VKontakte a introduit une mise à jour importante pour les profils personnels. Les utilisateurs peuvent désormais analyser l'efficacité de leur contenu et lancer des campagnes publicitaires directement depuis leur profil pour attirer de nouvelles audiences. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Dans la section statistiques, les auteurs ont désormais accès à des informations détaillées sur la portée, les interactions avec les publications et l'activité des amis. Les données sont présentées à la fois sous forme de vue d'ensemble et séparément pour chaque type de contenu : posts, clips, stories et vidéos.

L'une des principales nouveautés est l'intégration de la gestion publicitaire directement depuis le profil personnel. Un bouton « Promouvoir » est apparu sous chaque post et clip. De plus, une section menant au tableau de bord simplifié de la plateforme VK Реклама a été ajoutée au menu du profil.

Pour lancer une campagne publicitaire, l'utilisateur doit simplement spécifier l'objectif (attirer des abonnés, promouvoir un post ou rediriger vers un site), l'audience et le budget. Pour l'instant, ces fonctionnalités sont accessibles aux comptes vérifiés (coche grise) ayant activé l'authentification à deux facteurs.

Les outils de promotion sont actuellement disponibles dans l'application mobile VKontakte, et le bouton publicitaire sous les posts est visible pour les profils comptant plus de 3 000 abonnés. Ces fonctionnalités devraient être déployées ultérieurement sur la version web de la plateforme.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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