Yandex Maps lance le prix « Lieux particulièrement bons »

L'équipe Yandex a annoncé un nouveau projet pour ses utilisateurs : une récompense spéciale pour les organisations offrant une qualité de service constamment élevée. Désormais, les entreprises les plus réputées sur la plateforme Yandex Maps bénéficieront d'une reconnaissance particulière. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le statut « Lieu particulièrement bon » (Osobenno Xoroshee mesto) est décerné aux entreprises qui ont conservé le titre de « Bon lieu » pendant cinq années consécutives ou plus grâce aux évaluations élevées des utilisateurs. Ce prix témoigne de la fiabilité à long terme et de la fidélité des clients.

Selon les statistiques, 8 600 organisations ont été jugées dignes de cette haute distinction en 2024. Ce chiffre ne représente que 4 % de toutes les entreprises détenant le statut de base « Bon lieu », ce qui témoigne de la rigueur de la sélection.

Pour confirmer leur statut, les propriétaires d'entreprises recevront une statuette spéciale à placer dans leur établissement ainsi qu'un badge numérique. Le badge numérique peut être téléchargé via le compte personnel et utilisé sur la fiche Yandex Maps ou sur les réseaux sociaux.