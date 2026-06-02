Comment intégrer le Top 20 du Startup Battlefield

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Comment intégrer le Top 20 du Startup Battlefield

Chaque fondateur de startup rêve de monter sur la scène de TechCrunch Disrupt, de faire une présentation de six minutes devant les investisseurs les plus influents de la Silicon Valley et de concourir pour une dotation de 100 000 $ et la Disrupt Cup. La première étape vers ce succès commence par le dépôt d'une candidature. La date limite pour la cohorte de cette année a été prolongée jusqu'au 8 juin, il reste donc une chance pour ceux qui souhaitent présenter leur projet. Comme le rapporte Techcrunch.com, indique.

La liste du Top 20 du Startup Battlefield est formée à partir des meilleurs représentants du groupe Startup Battlefield 200. Lors du processus de sélection, la priorité est donnée aux entreprises ayant des idées radicales, ouvrant de nouvelles voies dans leur domaine et capables de transformer leur industrie. L'unicité du produit et sa préparation à la scène mondiale sont les critères principaux.

Les vidéos sur le produit et les fondateurs sont cruciales pour les candidats. C'est la première impression laissée aux juges et elle démontre la préparation de l'entreprise pour la scène Disrupt. Il est recommandé de montrer le produit en action dans la vidéo, en faisant preuve de confiance devant la caméra plutôt que de se baser uniquement sur des chiffres.

Les entreprises sélectionnées préparent leur présentation avec l'équipe de TechCrunch. Chaque participant dispose de six minutes pour présenter son projet, suivies de questions posées par des investisseurs renommés tels qu'Aileen Lee, Kirsten Green et Navin Chaddha. Cinq des 20 finalistes accèderont à l'étape finale et le gagnant remportera un prix de 100 000 $.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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