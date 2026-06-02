Explosion de Blue Origin : la restauration du site de New Glenn pourrait prendre deux ans

Suite à l'explosion de la fusée lourde New Glenn à Cap Canaveral, les travaux de restauration du pas de tir pourraient prendre environ deux ans. Cette prévision a été communiquée par le chef de la NASA, Jared Isaacman, lors du sommet CNBC CEO Council à Washington, selon Ixbt.com. Selon lui, terminer tous les travaux de réparation d'ici 2028 semble être un objectif tout à fait réaliste. S'appuyant sur l'expérience de la NASA, Isaacman a souligné que la restauration des infrastructures de lancement endommagées nécessite un temps considérable, même avec un rythme de travail soutenu.

Le chef de l'agence a noté que de telles installations ont une conception extrêmement complexe, ce qui rend impossible l'accélération du processus de réparation et de re-certification. Auparavant, un incident grave s'était produit sur le site d'essai en Floride lors des tests pré-vol de la fusée New Glenn.

L'administrateur de la NASA, Jared Isaacman, s'est rendu sur les lieux et a inspecté l'ampleur des dégâts par hélicoptère. Le fondateur de Blue Origin, Jeff Bezos, a déclaré que les causes exactes de l'accident n'avaient pas encore été déterminées.

Les représentants de l'entreprise ont confirmé l'incident et ont précisé qu'aucun employé n'avait été blessé lors de l'explosion. Cet événement devrait retarder les projets spatiaux de Blue Origin de plusieurs années.

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