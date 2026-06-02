Explosion de Blue Origin : la restauration du site de New Glenn pourrait prendre deux ans

·79·Technologie
Explosion de Blue Origin : la restauration du site de New Glenn pourrait prendre deux ans

Suite à l'explosion de la fusée lourde New Glenn à Cap Canaveral, les travaux de restauration du pas de tir pourraient prendre environ deux ans. Cette prévision a été communiquée par le chef de la NASA, Jared Isaacman, lors du sommet CNBC CEO Council à Washington, selon Ixbt.com. Selon lui, terminer tous les travaux de réparation d'ici 2028 semble être un objectif tout à fait réaliste. S'appuyant sur l'expérience de la NASA, Isaacman a souligné que la restauration des infrastructures de lancement endommagées nécessite un temps considérable, même avec un rythme de travail soutenu.

Le chef de l'agence a noté que de telles installations ont une conception extrêmement complexe, ce qui rend impossible l'accélération du processus de réparation et de re-certification. Auparavant, un incident grave s'était produit sur le site d'essai en Floride lors des tests pré-vol de la fusée New Glenn.

L'administrateur de la NASA, Jared Isaacman, s'est rendu sur les lieux et a inspecté l'ampleur des dégâts par hélicoptère. Le fondateur de Blue Origin, Jeff Bezos, a déclaré que les causes exactes de l'accident n'avaient pas encore été déterminées.

Les représentants de l'entreprise ont confirmé l'incident et ont précisé qu'aucun employé n'avait été blessé lors de l'explosion. Cet événement devrait retarder les projets spatiaux de Blue Origin de plusieurs années.

{{TEXT_6}}

Blue OriginNew GlennNASAEspaceJeff Bezos
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Perplexity dévoile un nouveau dispatcheur IA à la Computex 2026Aujourd'hui, 11:29La Russie lancera sa propre lithographie 130 nm pour puces d'ici 2027Aujourd'hui, 10:53La Chine devient le premier pays à approuver l'usage commercial d'implants cérébraux invasifsAujourd'hui, 10:52Honor Robot Phone : Premier smartphone au monde avec caméra sur cardan intégréAujourd'hui, 10:22Lancement du plus grand système laser privé au mondeAujourd'hui, 10:22
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin
Comment désactiver la nouvelle fonctionnalité Instants sur Instagram