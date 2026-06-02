Proposition de construire une réplique exacte d'une base lunaire à Baïkonour

Konstantin Busygin, chef de l'administration de Baïkonour, a proposé l'idée de créer une réplique exacte d'une colonie lunaire dans la ville et d'y installer de jeunes spécialistes. Ce projet devrait constituer une étape importante dans l'exploration spatiale. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le projet prévoit la création d'une "commune lunaire" unique sur Terre. Ici, de jeunes spécialistes pourront mener des expériences dans des conditions isolées et étudier le mode de vie dans l'espace. Selon Busygin, un tel complexe donnera un nouvel élan au secteur spatial.

Il est également estimé que cette initiative pourrait multiplier par dix le flux de touristes vers Baïkonour. Actuellement, le projet existe sous forme de dessins et de plans préliminaires, et il est considéré comme un élément clé du développement du tourisme spatial.

Le chef de la ville a souligné la nécessité de développer le tourisme spatial, y compris des excursions dans les installations de Roskosmos. Cela pourrait non seulement attirer des touristes, mais aussi aider à former de jeunes cadres pour le secteur.

L'administration a annoncé qu'elle mettait tout en œuvre pour faire du tourisme spatial à Baïkonour une réalité. À l'avenir, cette "ville lunaire" devrait devenir un centre où la science et le tourisme se rejoignent.