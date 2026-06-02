Proposition de construire une réplique exacte d'une base lunaire à Baïkonour

·48·Technologie
Proposition de construire une réplique exacte d'une base lunaire à Baïkonour

Konstantin Busygin, chef de l'administration de Baïkonour, a proposé l'idée de créer une réplique exacte d'une colonie lunaire dans la ville et d'y installer de jeunes spécialistes. Ce projet devrait constituer une étape importante dans l'exploration spatiale. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le projet prévoit la création d'une "commune lunaire" unique sur Terre. Ici, de jeunes spécialistes pourront mener des expériences dans des conditions isolées et étudier le mode de vie dans l'espace. Selon Busygin, un tel complexe donnera un nouvel élan au secteur spatial.

Il est également estimé que cette initiative pourrait multiplier par dix le flux de touristes vers Baïkonour. Actuellement, le projet existe sous forme de dessins et de plans préliminaires, et il est considéré comme un élément clé du développement du tourisme spatial.

Le chef de la ville a souligné la nécessité de développer le tourisme spatial, y compris des excursions dans les installations de Roskosmos. Cela pourrait non seulement attirer des touristes, mais aussi aider à former de jeunes cadres pour le secteur.

L'administration a annoncé qu'elle mettait tout en œuvre pour faire du tourisme spatial à Baïkonour une réalité. À l'avenir, cette "ville lunaire" devrait devenir un centre où la science et le tourisme se rejoignent.

BaïkonourBase LunaireTourisme SpatialRoskosmosTechnologie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

La mémoire mise à jour de ChatGPT et ses risques psychologiquesAujourd'hui, 11:30Perplexity dévoile un nouveau dispatcheur IA à la Computex 2026Aujourd'hui, 11:29La Russie lancera sa propre lithographie 130 nm pour puces d'ici 2027Aujourd'hui, 10:53La Chine devient le premier pays à approuver l'usage commercial d'implants cérébraux invasifsAujourd'hui, 10:52Honor Robot Phone : Premier smartphone au monde avec caméra sur cardan intégréAujourd'hui, 10:22Lancement du plus grand système laser privé au mondeAujourd'hui, 10:22
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

Pourquoi l'IA de Google ne peut-elle pas écrire correctement son propre nom ?
Des scientifiques ont créé des cellules solaires 10 000 fois plus fines qu'un cheveu humain
Honor 600 Super Edition et Honor 600 Pro révélés avant le lancement
Honor 600 Pro présenté en Chine : appareil photo 200 MP et batterie 8000 mAh
Honor 600 Smart Edition : Avec appareil photo 200 MP et batterie 8600 mAh
Des microbes capables de créer des matériaux de construction à partir du sol martien découverts
Le smartphone Xiaomi Air annulé : appareil photo 200 MP et boîtier ultra-fin
Comment désactiver la nouvelle fonctionnalité Instants sur Instagram